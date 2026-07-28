Покупаем квартиру для студента. Где искать и как не ошибиться в выборе

Вот такую готовую квартиру с отделкой, меблировкой и техникой можно приобрести в «Аквилон Stories». Фото: Группа Аквилон.

Июль и август - горячая пора для родителей, чьи дети поступили в петербургские вузы. Порой снять жилье кажется проще: нашёл вариант, заплатил и живёшь. На деле же найти подходящий вариант с адекватной ценой и хорошей локацией не так просто. А если у собственника случится «форс-мажор» и он попросит освободить квартиру прямо в разгар учёбы или сессии? Такое случается, и тогда без стресса не обойтись.

Поэтому всё больше родителей предпочитают покупать жильё для детей-студентов. Это хорошее вложение в будущее, ведь собственная квартира позволяет сосредоточиться на учёбе, не думая о капризах арендодателя. А после окончания вуза молодой специалист сможет направить силы на поиск работы, а не жилья. Если планы изменятся, квартиру всегда можно продать или сдать.

Покупать недвижимость в Петербурге стоит у проверенных застройщиков. Например, федеральный девелопер Группа Аквилон предлагает большой выбор готовых и строящихся жилых комплексов в разных районах Петербурга и в ближайших пригородных районах в Ленинградской области, поэтому можно быстро подобрать вариант под любой запрос и бюджет.

Собрали главные вопросы, которые родителям будущего студента стоит задать себе, если квартира, готовая к заселению, нужна уже сейчас.

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ УЙДЁТ НА ДОРОГУ?

Дорога до вуза или будущего места практики не должна занимать слишком много времени. Идеальный вариант - жильё рядом с метро или с удобным выездом на городские магистрали, чтобы можно было быстро доехать до места назначения на такси или, к примеру, каршеринге. Один из самых удобных районов Петербурга в этом плане – Московский. Здесь, в 15 минутах пешком от метро «Звёздная», рядом с Пулковским шоссе и КАД находится жилой комплекс «Аквилон Ливз». Добраться до центра от дома можно буквально за 30-40 минут, а до аэропорта Пулково (чтобы слетать на отдых или к родителям) еще быстрее.

ЖК «Аквилон Ливз». Фото: Группа Аквилон.

Еще один вариант - «Аквилон Stories» в Кудрово, от которого на общественном транспорте всего 10 минут до метро «Улица Дыбенко», а выезд на КАД расположен совсем рядом. Кудрово - востребованная локация с оптимальным балансом бюджета и транспортной доступности, здесь очень много молодежи, семейных пар, то есть уже сформировалась однородная социальная среда.

В чуть более отдаленном, но хорошо развитом пригороде – поселке Янино Всеволожского района достраивается (сдача проекта – в конце 2026 года) жилой комплекс «Аквилон Янино». От него 15 минут на машине до метро «Ладожская», в 1 км - выезд на КАД. Это более бюджетный вариант, но в числе его преимуществ – близость природных рекреационных зон, таких как Ржевский лесопарк и Колтушские высоты.

ЖК «Аквилон Stories». Фото: Группа Аквилон.

НАСКОЛЬКО БЕЗОПАСНО И КОМФОРТНО БУДЕТ ЖИТЬ?

Даже если ребенок взрослый, родители все равно переживают за него, поэтому безопасность – одно из первых и основных требований. Все перечисленные комплексы Группы Аквилон построены по концепции «закрытый двор без машин» - доступ на территорию возможен только по электронному ключу или коду, на территории обеспечено круглосуточное видеонаблюдение.

За комфорт отвечают собственные технологические решения компании, такие как система Termo-S, которая снижает теплопотери, SOUNDSTOP, обеспечивающий улучшенную шумоизоляцию, система вентиляции VENT-IN и «умный дом» inHOME, который позволяет управлять всем со смартфона, например, удалённо открыть гостю дверь или проверить в моменте, что происходит во дворе.

РЯДОМ ЕСТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ?

Студент не должен тратить время на поиск продуктов, аптеки или пункта выдачи заказов – всё необходимое должно быть под рукой. В «Аквилон Ливз» в Московском районе инфраструктура полностью сформирована: школы, поликлиники, супермаркеты, кафе и рестораны, торговые и развлекательные центры. Всё в шаговой доступности.

В «Аквилон Stories» в Кудрово ситуация такая же: все необходимое для жизни - магазины, точки бытовых услуг и медицинские учреждения в пешей доступности, в основном – в пределах жилого комплекса. Рядом – в двух минутах ходьбы – огромный гипермаркет. А еще имеется своя «изюминка»: уникальный дендропарк, который протянулся по всему двору как зелёная река. Это комфортная благоустроенная зеленая зона с уголками для спокойного отдыха, где удобно готовиться к экзаменам и зачетам, заниматься спортом или просто гулять.

Отличное сочетание городского комфорта и близости к природе предлагает жилой комплекс «Аквилон Янино». Если ваш студент любит активный отдых и природу, это идеальный вариант: рядом Ржевский лесопарк, Коркинские озёра, Колтушские высоты с экомаршрутами. Можно выйти из дома и через 10 минут уже бежать по лесной тропе или кататься на велосипеде. При этом в самом Янино есть всё необходимое для комфортной жизни.

ЖК «Аквилон Янино». Фото: Группа Аквилон.

МОЖНО ЛИ ЗАЕХАТЬ СРАЗУ?

Важный запрос родителей, которые живут далеко: можно ли заехать и жить, не думая о ремонте. Во всех комплексах Группы Аквилон квартиры сдаются с предчистовой или чистовой отделкой в трех цветовых вариантах: светлом, нейтральном и тёмном. При покупке можно сразу заказать готовый пакет «мебель + техника», который формируется по вашим пожеланиям. Для тех, кому нужна квартира к началу нового учебного года, подойдут «Аквилон Ливз» и «Аквилон Stories» – эти комплексы уже сданы и активно заселяются. А для тех, кто готов немного подождать, можно рассмотреть «Аквилон Янино», который планируется к сдаче в конце 2026 года.

КСТАТИ

ПЛАНИРОВАТЬ ЗАРАНЕЕ ВЫГОДНО

Если дети еще учатся в школе, у родителей есть отличная возможность заложить основу для их будущего уже сейчас. Купить квартиру на старте строительства выгоднее: цены ниже, к моменту поступления недвижимость как раз будет достроена и ощутимо подорожает. Среди строящихся проектов, которые будут готовы к 2028 году, можно предложить варианты как на юге, так и на севере Санкт-Петербурга.

На юге Петербурга, в поселке Шушары, возводятся сразу два комплекса - «Аквилон Солар» и «Аквилон Солар Парк». В шаговой доступности расположатся остановки общественного транспорта и новой трамвайной линии «Окуловская» скоростного маршрута «Славянка», обеспечивающего сообщение между жилыми кварталами Шушар и станцией метро «Купчино». Также неподалеку находится также железнодорожная платформа «Шушары», так что транспортная доступность здесь будет отличная.

ЖК «Аквилон Солар». Фото: Группа Аквилон.

Для тех, кому важно северное направление, в городе Мурино, в 25 минутах от ст.м. «Гражданский проспект», строится «Аквилон РИВА» - жилой проект класса комфорт плюс с собственным водоёмом, где летом можно будет любоваться водной гладью, а зимой – прокатиться на коньках.

Принимая решение о покупке квартиры заранее, вы не только фиксируете выгодную цену, но и создаёте основу для безопасной и комфортной самостоятельной жизни ребенка.

ЖК «Аквилон РИВА». Фото: Группа Аквилон.

Юридическая информация:

ЖК «Аквилон Ливз»

застройщик ООО СЗ «Аквилонливз2.0»

ЖК Аквилон Ливз-2 очередь

Физический адрес объекта: Среднерогатская улица, 11 к2 ст1, Звездное, Московский район, Санкт-Петербург, 196158

ЖК «Аквилон Stories»

ООО СЗ "Новая линия" ИНН 2902078175. 109052, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Нижегородский, пр-кт Рязанский, д. 2, стр. 27.

Проектная декларация на наш.дом.рф

ЖК «Аквилон ЯНИНО»

ООО СЗ «Янино»

проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК «Аквилон ЯНИНО» (Корпус В)

ЖК «Аквилон ЯНИНО» (Корпус Г)

Физический адрес объекта: городской пос. Янино-1, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область, 188689

ЖК «Аквилон Солар»

ООО СЗ «Арсенал»

проект на сайте наш.дом.рф

Физический адрес объекта: г. Санкт-Петербург, Улица Школьная

ЖК «Аквилон Солар Парк»

ООО СЗ «Вектор»

проект на сайте наш.дом.рф

Физический адрес объекта: г. Санкт-Петербург, Улица Школьная

ЖК «Аквилон РИВА»

ООО СЗ «Вектор»

проект на сайте наш.дом.рф

Физический адрес объекта: Ленинградская область, Город Мурино (до ст Девяткино19 мин., до ст м. Гражданский проспект 25 мин.

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