В Сестрорецке проходит реконструкция теплоэнергетической инфраструктуры. Фото: ООО «Петербургтеплоэнерго».

Реконструкция теплоэнергетической инфраструктуры 40-й больницы связана с возросшей потребностью в тепловой энергии лечебного учреждения, на территории которого ежегодно строятся новые и модернизируются уже существующие корпуса. Для решения этой задачи потребовалось увеличить диаметр трубопроводов, по которым теплоноситель поступает в отопительную систему больницы. Работы проводит компания «Петербургтеплоэнерго».

Специалисты уже переложили 740 из 800 метров трубопроводов (в однотрубном исчислении), поместив их в монолитный железобетонный канал. Практически завершена реконструкция трех тепловых камер. Несмотря на сложности, связанные с особенностями грунта и насыщенностью инженерными коммуникациями, работы идут с опережением графика. Закончить их и провести необходимое благоустройство территории больницы планируется до конца августа.

Параллельно идут работы на территории котельной, где перекладывают трубопроводы протяженностью 512 метров, меняя старые трубы на новые, большего диаметра. Обновляют оборудование самого теплоисточника – уже установлен новый котел. Также осуществляется монтаж 4 насосов и 2 теплообменников увеличенной мощности. Производится замена внутренних трубопроводов с увеличением диаметра. Все оборудование – отечественного производства.

- Работы по реконструкции на территории больницы довольно сложные. Связано это с тем, что приостанавливать подачу горячей воды лечебному заведению нельзя. На период проведения работ мы выполнили переключение части больничных корпусов на альтернативные трассы и временные трубопроводы. После завершения работ мы также переключим больничные корпуса на новую сеть. Это позволит обеспечить новые и реконструированные корпуса требуемыми тепловыми нагрузками и обязательной для потребителей такого класса первой категорией надежности теплоснабжения, – отмечает заместитель генерального директора по присоединениям и инвестициям ООО «Петербургтеплоэнерго» Петр Гавриленко.

Мероприятия по реконструкции объектов теплоэнергетической инфраструктуры в Сестрорецке предусмотрены инвестиционной программой компании.