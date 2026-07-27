Зеленый город: Как Северная столица изменилась за пять лет

Комфорт и уют - один из десяти приоритетов развития Петербурга. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На районных выставках достижений стартовала Неделя благоустройства. Горожан знакомят с успехами в области сохранения исторических и создания новых зеленых территорий и общественных пространств. Как отметил губернатор Александр Беглов, Петербург с момента основания был городом садов и парков.

- За последние годы мы благоустроили более 340 общественных пространств. В планах еще не менее 50. Такие проекты, как благоустроенная набережная Большой Невки, Линейный парк, Джазовый сквер преобразили город. Особо отмечу парк Героев Специальной военной операции, - сказал Александр Беглов.

Комфорт и уют в Петербурге - один из десяти приоритетов развития Северной столицы. Здесь важно как сохранение уже существующих общественных пространств, так и создание новых зеленых территорий. Так, Комитет по благоустройству отвечает за порядок в 91 парке, 136 садах, на 165 бульварах и в 1753 скверах.

VII созыв Законодательного собрания заложил правовой фундамент, на котором благоустройство Петербурга будет держаться долгие годы.

ЖИТЕЛИ ГОРОДА УЧАСТВУЮТ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

Зеленое хозяйство Петербурга постоянно расширяется, появляются новые цветущие уголки, места для прогулок, набережные и целые парки. За пять лет в Северной столице было создано 238 общественных пространств, а в рамках городской программы «10 приоритетов» в течение 2025 года было построено 63 общественных пространства, 46 детских и 21 спортивная площадка.

Есть в Петербурге и собственные находки, например, полюбившаяся горожанам практика создания садов-трансформеров. Летом они радуют глаз яркими цветами и сочной зеленью, а осенью растения пересаживают в скверы и парки города. Ключевым аспектом этой работы является вовлечение жителей в обсуждение проектов. По словам спикера ЗакСа Александра Бельского, новые общественные пространства должны отвечать реальным запросам горожан.

- Более 632 тысяч петербуржцев приняло участие в онлайн-голосовании за объекты благоустройства в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Наши жители отдали наибольшее количество голосов (более 60 тысяч.) за парк восточнее домов по аллее Евгения Шварца в Красногвардейском районе. В ближайших планах создать там современное общественное пространство с пешеходными маршрутами, зонами тихого отдыха, новыми деревьями и цветниками.

НЕЗАМЕТНАЯ, НО ВАЖНАЯ РАБОТА

За развитием в сфере благоустройства стоит не только работа парковых предприятий. Важным элементом является и создание необходимой нормативной базы, которая позволяет сохранять и расширять зеленые зоны.

- Законодательство в сфере благоустройства состоит из двух ветвей - о зеленых насаждениях и, собственно, о благоустройстве, - рассказал депутат ЗакСа Александр Ходосок. - Мы накопили понимание, как должно быть устроено формирование комфортной городской среды в мегаполисе. Самым значимым достижением является внесение изменений в Закон о зеленых насаждениях, которые позволили до определенной степени упорядочить вопросы рубок, а также создания, ремонта, реконструкции объектов зеленых насаждений.

Кроме того, депутаты VII созыва уточнили правила создания, содержания и восстановления зеленых насаждений, ввели четкие понятия озеленения. Благодаря этому число охраняемых зеленых объектов в Петербурге достигло почти 8 тысяч. Еще один важный проект реализуется совместно с Ленинградской областью, которая приняла решение о создании «зеленого пояса» вокруг Санкт-Петербурга.

КОНКРЕТНО

НОВЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА

- скейт-парк под мостом Бетанкура

- променад вдоль реки Карповки

- Леонтьевский мыс

- Линейный парк в Василеостровском районе

- сквер Леонарда Эйлера на 10-й линии Васильевского острова.

А ЧТО ЕЩЕ?

Закон Петербурга запретил парковку на подходах к зданиям, подъездах к контейнерным, детским и спортивным площадкам, зонам выгула животных.

Увеличены штрафы за свалки мусора.

Муниципалитеты получили полномочия составлять протоколы за нарушение правил благоустройства.