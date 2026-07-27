Силач Денис Вовк сдвинул футбольное поле «Газпром Арены»

Денис Вовк смог сдвинуть поле на 4 метра. Фото: ФК «Зенит»

На «Газпром Арене» в Петербурге установили уникальный мировой рекорд. Атлет и трехкратный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Денис Вовк впервые в мире в одиночку сдвинул выкатное поле стадиона.

Во время испытания спортсмен заменил собой шесть из 32 тяговых механизмов, которые обычно приводят поле в движение. На эти механизмы приходится нагрузка около 1,5 тысячи тонн. За 81 секунду Денису Вовку удалось сдвинуть конструкцию на 4,05 метра.

- Результат официально зарегистрировали представители Международного союза стронгмена-силового экстрима, подтвердив, что подобных достижений ранее не было, - рассказали в пресс-службе ФК «Зенит».

Результат официально зафиксировали представители Международного союза стронгмена-силового экстрима. Фото: ФК «Зенит»

Выкатное поле «Газпром Арены» считается одной из самых сложных инженерных конструкций такого типа. Подобные системы используются лишь на нескольких стадионах мира. Благодаря новому достижению уникальный механизм вошел в историю не только как инженерный объект, но и как площадка для установления мирового рекорда.

Для Дениса Вовка это далеко не первый рекорд. Петербургский атлет известен экстремальными силовыми достижениями. В 2024 году он первым в мире сдвинул с места 650-тонный высокоскоростной поезд «Сапсан», протащив его на 1,48 метра за 37 секунд. Ранее спортсмен также устанавливал мировые рекорды, отбуксировав самолет.

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