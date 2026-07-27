В День ВМФ в Ленинградской области почтили память героев-моряков. Фото: пресс-служба Губернатора Ленинградской области.

В минувшие выходные в Ленинградской области отпраздновали День ВМФ.

- Для Ленинградской области этот праздник особенный. У нас в Лодейном Поле по указу Петра I создавался Балтийский флот. Именно отсюда начиналась история флота, который своими победами прославил Россию и стал надежной опорой государства, - обратился к военнослужащим Военно-Морского Флота, ветеранам и жителям региона губернатор Ленобласти Александр Дрозденко

Вместе с ветеранами, жителями, активистами Партии «Единая Россия» глава региона возложил цветы к памятнику адмиралу Фёдору Матвеевичу Апраксину в Выборге. В пресс-службе региона отметили, что сохранение исторической памяти - важная часть реализации Народной программы партии.

- Во все времена у России были два главных союзника — армия и флот. И наша задача — сделать все, чтобы они были обеспечены современными кораблями, техникой, вооружением и надежным тылом. А наша общая обязанность — сохранять память о великих победах российского флота и передавать ее следующим поколениям, - добавил губернатор.

Впервые праздничная программа была дополнена масштабным мотопарадом, организованным участниками фестиваля «Балтик Ралли», который стартовал 24 июля.

После завершения мотопробега праздничная программа продолжилась на Рыночной площади. Здесь для всех желающих организовали тематическую игру «Морской бой», а также турнир, посвященный военно-морской тематике. Мотопарад стал одной из самых ярких частей праздничных мероприятий, объединив традиции Дня ВМФ и атмосферу фестиваля мотокультуры.

Праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ прошли по всему региону, объединив военных моряков, ветеранов и всех, кто гордится славной историей российского флота.