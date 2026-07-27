Петербург задаёт моду на 5G. Фото: пресс-служба МегаФона.

Интерес жителей Санкт-Петербурга к смартфонам с поддержкой сетей пятого поколения продолжает расти. По данным аналитиков МегаФона, число зарегистрированных в сети оператора мобильных устройств с поддержкой 5Gгод к году увеличилось на 28%.

Петербуржцы наряду с москвичами больше других готовы к интернет-сёрфингу на высоких скоростях. Почти треть всех засветившихся в сети 5G-устройств приходится на Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области. Также в топ-10 территорий по доле абонентов попали Самарская, Ростовская, Свердловская, Нижегородская области, Башкортостан, Дагестан, Краснодарский край и ХМАО-Югра. При этом по темпу прироста смартфонов на сети с поддержкой 5Gгод к году лидирует Курганская область (+57%), Удмуртия (+56%) и Тува (+53%).

На массовом рынке смартфоны становятся ключевыми драйверами перехода на новые стандарты связи. По данным аналитиков, на сети МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области самым популярным брендом устройств, поддерживающих 5G, стал Samsung. Смартфонами этого вендорасегодня пользуется почти половина абонентов из тех, кто выбирает модели с поддержкой сети пятого поколения.

В топ по популярности также вошли Xiaomi, Honor, RealmeиTecno. Значительно в этом году выросла доля Vivo – количество гаджетов на руках абонентов увеличилось в два раза.

Вместе с тем самыми продаваемым брендом мобильных телефонов с функцией поддержки 5G в розничной сети МегаФона стал Xiaomi — порядка половины от общей доли продаж таких устройств. Наибольшей популярностью пользуется модель Xiaomi Redmi Note15Pro на 512 ГБ в ценовом сегменте – от 26 до 52 тысяч рублей.

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