Три автобуса изъяли из-за проблем с тормозами. Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

40 неисправных автобусов выявили во время массовой проверки в Петербурге. Правоохранители провели крупный рейд и осмотрели более 300 автобусов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- Три автобуса, имеющие проблемы с рулевым управлением и тормозами, были временно изъяты из эксплуатации и отправлены на специализированную стоянку для ремонта. Также двое водителей, не имевших права управлять транспортным средством, были отстранены от работы, и на них составлены протоколы об административных правонарушениях, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Кроме этого, полицейские обнаружили четыре автобуса, в конструкцию которых были внесены изменения без соответствующих разрешений. Часть водителей направили на медосвидетельствование для проверки на употребление наркотических веществ.

Выявили сотрудники МВД и случай нарушения миграционного законодательства: водитель, не имеющий регистрации на территории России, был отстранен от работы, задержан и передан в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и возможной депортации.

Госавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения, режим труда и отдыха, а также требования законодательства относительно допуска к управлению транспортными средствами, миграционного и трудового законодательства.

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