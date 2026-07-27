Более миллиона кубометров воды использовали для охлаждения Петербурга с начала сезона

Дорожники устроили настоящий праздник туристам на Дворцовой площади. Фото: gov.spb.ru

В жаркие дни городские службы принимают допмеры для охлаждения асфальта и создания более комфортных условий для жителей. В Петербурге, несмотря на то что этот сезон нечасто балует по-настоящему теплой погодой, уделяют особое внимание состоянию дорог. Так, более миллиона кубометров воды использовали для охлаждения Петербурга с начала летнего сезона.

- При высоких температурах асфальт и тротуары могут перегреваться, что ведет к их разрушению. Чтобы предотвратить негативные последствия, специалисты используют большие КамАЗы, наполненные чистой питьевой водой. Вода охлаждает раскаленные улицы. С начала сезона уже использовано почти 1,2 миллиона кубометров воды, - рассказали в пресс-службе Комитета по благоустройству.

Помимо охлаждения дорог, вода помогает снизить температуру воздуха в городе.

Для максимального охлаждения специалисты направляют форсунки коммунальных машин вертикально вверх и проезжают по городу с мощными струями воды.

- Дорожники заранее просят не обижаться, если на кого-то случайно прольется внезапный «дождь» - ведь они делают полезную и нужную работу. На Дворцовой площади и в других местах жители с благодарностью принимают водные «души». Дети и взрослые радуются неожиданным «охлаждающим процедурам» и благодарят водителей, - добавили в пресс-службе комитета.

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