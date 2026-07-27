Искали торпедные катера, а нашли корабль XIX века: В Финском заливе раскрыли тайну затонувшей голландской шхуны

Исследователи искали торпедные катера времен Великой Отечественной войны, но наткнулись на другое судно. Фото: скриншот видео vk.ru/club163987722 "Разведывательно-водолазная команда"

Петербургские водолазы разгадали историческую тайну. Во время поисков торпедных катеров времен Великой Отечественной войны в Финском заливе исследователи обнаружили останки голландской шхуны, затонувшей более 150 лет назад у острова Сескар.

Неожиданное открытие сделали участники проекта «Москитный флот Победа», который реализует «Разведывательно-водолазная команда» при поддержке Фонда президентских грантов и Русского географического общества. Экспедиция посвящена поиску, обследованию и сохранению истории советских торпедных катеров, погибших в годы Великой Отечественной войны. Однако на этот раз подводные исследования привели ученых к куда более ранней странице истории Балтики.

- В процессе поиска торпедных катеров нам, кажется, снова попалась историческая сенсация, - сообщили в «Разведывательно-водолазной команде».

Изучение архивных документов показало, что на дне Финского залива, вероятнее всего, покоится голландская шхуна Concurrent. Фото: скриншот видео vk.ru/club163987722 "Разведывательно-водолазная команда"

Сначала специалисты предположили, что найденный объект относится к периоду Великой Отечественной войны. Однако изучение архивных документов показало: на дне Финского залива, вероятнее всего, покоится голландская шхуна Concurrent. Ее историю удалось восстановить исследователю Евгению Парадееву.

Выяснилось, что двухмачтовую шхуну водоизмещением 189 тонн построили в 1859 году в нидерландском Вендаме для фирмы братьев Вилкенс. Уже осенью того же года судно отправилось в первый рейс, а затем стало регулярно ходить по маршруту Ньюкасл - Триест. Все это время кораблем командовал один капитан - Абрахам Даниэлс де Йонге.

Судно пролежало на дне около 150 лет. Фото: скриншот видео vk.ru/club163987722 "Разведывательно-водолазная команда"

Последний рейс первого Concurrent оказался роковым. Весной 1874 года шхуна шла из английского Ньюкасла в Петербург с грузом угля. 9 мая у острова Сескар судно затерло льдами, после чего оно пошло ко дну. Впоследствии Concurrent внесли в список утраченных коммерческих судов Нидерландов.

- Однако вся команда - шесть человек (пять голландцев и один датчанин) - спаслась и благополучно добралась до Кронштадта, - отметили «Разведывательно-водолазная команда» в своей группе «Вконтакте».

На этом история судна не закончилась. Владельцы построили новый корабль и вновь дали ему имя Concurrent. Более того, за его штурвал снова встал тот же капитан - Абрахам де Йонге. Вторым судном с тем же названием он командовал еще около десяти лет.

Теперь исследователям предстоит подтвердить, что найденные у Сескара останки действительно принадлежат первой шхуне Concurrent. Если версия подтвердится, поиски торпедных катеров принесут историкам еще одну сенсационную находку - уже не времен Великой Отечественной войны, а эпохи парусного флота.

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