В Петербурге откроют более 100 официально зарегистрированных точек. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 августа в Петербурге стартует сезон продажи арбузов и дынь. Как сообщили в пресс-службе КИО, в городе откроют более 100 официально зарегистрированных точек в 18 районах города.

Где можно купить арбузы и дыни в Санкт-Петербурге

Больше всего торговых мест будет в Красносельском, Калининском и Фрунзенском районах. Среди адресов, где появятся сезонные точки: проспект Ветеранов, 147; улица Доблести, 18; улица Тамбасова, 4; улица Партизана Германа, 22; проспект Культуры у домов 7, 21 и 25; Гражданский проспект у домов 84 и 121; Будапештская улица у домов 33, 71 и 100; Купчинская улица у домов 1/5 и 29.

Как отличить легальную точку продажи

Легальные точки продажи можно легко распознать по QR-коду. При сканировании QR-кода отображаются реквизиты договора, владелец и цель использования - «развал бахчевых культур».

Полный список адресов доступных точек доступен на официальном портале городской администрации.

Почему важно покупать арбузы и дыни в легальных местах

В комитете имущественных отношений Петербурга рассказали:

- С 1 августа начнут работу сезонные точки с арбузами. Покупать сезонное лакомство лучше всего только в легальных местах». Это важно для того, чтобы избежать покупки некачественных или опасных для здоровья продуктов, - уточнили в пресс-службе КИО.

В комитете также отметили, что официальный список адресов - гарантия того, что точки продажи прошли проверку и соответствуют требованиям городских властей.

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