Екатерины и Елизаветы смогут бесплатно посетить Екатерининский дворец 30 июля

Екатерины смогут посетить экспозицию «Екатерина II. Личное пространство». Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В день 270-летия Екатерининского дворца, 30 июля, женщины и девушки с именами представительниц династий Романовых - Екатерина и Елизавета - смогут посетить музейный комплекс «Царское Село» бесплатно. Об этом сообщила пресс-служба ГМЗ «Царское Село».

- Для входа в музейный комплекс достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность. Екатерины смогут посетить экспозицию «Екатерина II. Личное пространство», которая расположена в Зубовском флигеле. Доступ к ней будет по маршруту № 4. Елизаветы смогут посетить церковь Воскресения Христова, следуя маршруту № 3, - рассказали в пресс-службе.

Кстати, 30 июля 1756 года в присутствии Елизаветы Петровны состоялось освящение церкви Воскресения Христова. Архитектор Френческо Растрелли продемонстрировал обновленный дворец императрице и зарубежным гостям. Большой Царскосельский дворец стал воплощением величия и триумфа русского барокко. Длина фасадов здания составила 306 метров.

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