Готовность к новому отопительному сезону в Петербурге составила около 60 процентов

К зиме в Петербурге необходимо подготовить 24 403 жилых здания. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Смольном обсудили подготовку к будущему отопительному сезону. На встрече обсуждались вопросы готовности энергетических объектов и многоквартирных домов, проведения противоаварийных учений и очистки крыш. Как сообщили в пресс-службе Смольного, в этом году в план подготовки включены: 809 теплоисточников, 388 тепловых пунктов, и свыше 71 тысячи километров инженерных сетей.

- Готовность объектов энергетики на данный момент составляет 60 процентов. Паспорта готовности для теплоснабжающих организаций должны быть оформлены до 1 ноября, а для районов - до 20 ноября, - уточнили в пресс-службе городской администрации.

К зиме в Петербурге необходимо подготовить 24 403 жилых здания. Техническая готовность жилищного фонда на 27 июля составляет 62,7 процента.

Также Жилищный комитет разработал шесть сценариев уборки крыш в зависимости от погодных условий, чтобы повысить эффективность работы по очистке кровель от снега и наледи. Всего в городе насчитывается 13 635 крыш, требующих очистки, из них 3 156 потенциально опасны.

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