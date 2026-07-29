Тепло и без дождей: Синоптик Леус о погоде в Петербурге на 29 июля

Температура воздуха прогреется до +21…+23 градусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Петербурга 29 июля ждет погода без дождей и с комфортной температурой. Погоду будет определять гребень антициклона с запада. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха прогреется до +21…+23 градусов. В Ленинградской области будет от +18 до +23 градусов. В восточных районах области – больше облаков и кратковременные дожди. Ветер западный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 760 мм ртутного столба.

- В четверг осадков не ожидается. Ночью температура опустится до +13…+15 градусов, днем прогреется до +23…+25 градусов., - добавил синоптик в своем telegram-канале.

Погода будет близка к климатической норме. Существенных изменений в ближайшие дни не прогнозируется. Жителей призывают следить за обновлениями прогноза.

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