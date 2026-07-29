Риск заболеть клещевой лихорадкой в Ленобласти выше, чем в Петербурге

В Ленобласти до пяти процентов клещей заражены бактерией B. miyamotoi. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Ученые из Петербурга выяснили, что в Ленинградской области риск заражения клещевой лихорадкой в два раза выше, чем в городе. Доля переболевших в регионе сопоставима со статистикой Дании, Нидерландов и Швеции. Результаты опубликованы в журнале Tropical Medicine and Infectious Disease.

Боррелиоз – тяжелая болезнь с головной болью, ознобом и мышечной болью. Ее переносят клещи. На территории России чаще встречается бактерия Borrelia burgdorferi, но есть и другой возбудитель – Borrelia miyamotoi. До сих пор было неизвестно, насколько он распространен в разных регионах страны.

Ученые из НИИ имени Пастера, Центрального НИИ эпидемиологии и Сеченовского университета оценили ситуацию в Петербурге и Ленобласти. С 2022 по 2024 год они собрали более полутора тысяч взрослых клещей в зеленых зонах города и лесах области. Также исследователи отловили 516 мелких млекопитающих – в основном полевок и мышей, которые служат природными хозяевами бактерии. Дополнительно ученые проверили кровь 3743 добровольцев, чтобы узнать, сталкивались ли они с инфекцией.

- Выяснилось, что в Ленобласти до пяти процентов клещей заражены бактерией B. miyamotoi, а в Петербурге – менее двух процентов, - следует из результатов исследования, опубликованных в издании Tropical Medicine and Infectious Disease.

Среди грызунов бактерию переносили почти 40 процентов животных в области и 14 процентов – в городе. Чаще всего бактерию находили в почках зверьков. Ученые планируют продолжить исследования.

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