ФСБ предъявила обвинение в содействии терроризму основателю Telegram Павлу Дурову

Дуров находится за пределами России. Фото: соцсети Павла Дурова

Основателю Telegram Павлу Дурову предъявили обвинение в содействии террористической деятельности и объявили в международный розыск. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

- Администрация мессенджера не удаляла каналы, чаты и боты, которые использовали украинские спецслужбы, террористы и экстремисты. Через них координировали диверсии, теракты и массовые убийства в России, - считает следствие.

Дурову грозит от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом до 700 тысяч рублей либо пожизненное заключение. Ранее ФСБ сообщала, что через мессенджер в России совершено более 150 тысяч преступлений. Среди них – теракт в «Крокус Сити Холле», убийства Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, девяти военных, включая генерала Игоря Кириллова, взрывы и поджоги военкоматов.

За несколько лет спецслужбы предотвратили 475 терактов, в том числе 61 массовое убийство подростками в школах. Также зафиксировано около 700 угроз членам семей военных. Роскомнадзор более 150 тысяч раз требовал от команды Дурова удалить запрещенный контент, но требования проигнорировали. Дуров находится за пределами России.

UPD: Павел Дуров еще не объявлен, а объявляется в международный розыск - решение в стадии принятия.

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