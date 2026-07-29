Рейды по аниматорам пройдут возле Авроры и Ленинградского зоопарка

Аниматоры предлагают туристам сфотографироваться, а потом требуют оплату по завышенной цене. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петроградском районе проведут рейды против аниматоров и фотографов с голубями, которые обманывают туристов. Об этом заявил глава района Дмитрий Ваньчков в эфире передачи «Пять углов» на радио «Комсомольская правда» (92,0 FM). По его словам, проблема возникает у крейсера «Аврора», на подходе к Петропавловской крепости и возле Ленинградского зоопарка. Власти регулярно занимаются этой темой.

- Занимаемся этой темой регулярно. Пусть эти люди знают, что мы к ним обязательно придем, - сказал Ваньчков.

Петербург ежегодно принимает миллионы туристов – в прошлом году город посетили более десятка миллионов человек. На этом потоке процветает бизнес гидов, развлечений и ресторанов, но появляются и недобросовестные уличные артисты.

Аниматоры предлагают туристам сфотографироваться, а после съемки называют цену – от 500 до 1000 рублей за один кадр. Если турист отказывается платить, его начинают запугивать фразами вроде: «Вы слышали про бандитский Петербург? До дома можете не доехать».

Эксперты советуют не реагировать на уличных зазывал. Если турист уже сделал фото, не нужно поддаваться на угрозы – в любой непонятной ситуации стоит звонить в полицию. Покупать экскурсии и другие услуги лучше в официальных местах, где есть кассовый аппарат - чек поможет предъявить претензии в случае проблем.

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