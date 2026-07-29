Подростков из Петербурга вовлекали в теракты через чат-бот «Дайвинчик»

Подростков обманом вынуждали устраивать поджоги. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ФСБ России выявила схему вовлечения подростков и молодых людей из Петербурга, Ленобласти и других регионов России в преступную деятельность через чат-бот «Дайвинчик/Leo». Ведомство опубликовало видео с показаниями 11 молодых людей, которые признались в поджогах и других преступлениях по указанию украинских кураторов.

По версии ФСБ, в чате для знакомств молодые люди по всей России искали себе вторую половинку. Познакомившись с милой девушкой или приятным парнем, жертвы и не подозревали, что общаются с украинскими мошенниками. Спустя время с ними связывались люди, представлявшиеся сотрудниками полиции или Росфинмониторинга. Подросткам сообщали, что их действия использовала украинская сторона, и под угрозой уголовного преследования склоняли к поджогам объектов транспорта, энергетики, связи и финансовой инфраструктуры.

- С июля 2025 года задержаны 46 человек в возрасте от 12 до 22 лет, в том числе и на территории Петербурга и Ленобласти. В отношении них возбуждены уголовные дела о терактах, диверсиях, хулиганстве и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Достигшим возраста уголовной ответственности предъявлены обвинения, избраны меры пресечения, - сообщили в ЦОС ФСБ.

«Дайвинчик» – это чат-бот для знакомств и общения, созданный в наиболее популярных в России социальных сетях и мессенджерах. 23 декабря 2025 года его внесли в реестр запрещенных сайтов.

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