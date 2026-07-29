Грозит пожизненное: Завершено расследование громкого дела убийцы и насильника 9-летнего мальчика Паши

Убийце 9-летнего Паши грозит пожизненное лишение свободы. Фото: личная страница ВКонтакте

Пожизненное лишение свободы грозит предпринимателю Петру Жилкину из Петербурга, который убил 9-летнего мальчика Пашу. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Северной столицы, добавив, что расследование громкого уголовного дела завершено. В итоге извращенцу вменили две статьи УК РФ – убийство малолетнего и насильственные действия сексуального характера. Следователи установили хронологию страшных событий, произошедших с ребенком.

- В январе 2026 года Жилкин надругался над мальчиком, после чего убил его, перекрыв дыхательные пути скотчем. Тело ребенка он перевез на территорию садоводства в Ленобласти. Преступления, которые инкриминируют обвиняемому, относятся к категории особо тяжких. Ему грозит до 20 лет лишения свободы, либо пожизненный срок, - уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Родители похоронили 9-летнего Пашу на Южном кладбище в Петербурге

В пресс-службе СКР добавили, что Жилкин признал вину. Кроме того, экспертиза показала, что он вменяем. Всего по делу допросили больше 80 свидетелей. А число экспертиз, в том числе генетических и видеотехнических, перевалило за 70.

Напомним, 9-летний мальчик Паша попался на глаза Петру Жилкину на парковке гипермаркета, где он подрабатывал мытьем фар у машин. Оказалось, ребенок не ходил в школу из-за проблем с прохождением врачей (у него были особенности здоровья) и бюрократии, на которую жаловалась его многодетная мать. В итоге парень часто был предоставлен сам себе и в один из январских дней в 2026 году Жилкин вошел к нему в доверие. Паша был не из робкого десятка и, смекнув, что мужчина имеет педофильские наклонности, пригрозил рассказать все полиции. Предварительно, это и взбесило изверга, после чего он решил похитить и убить мальчика.

Пашу искали всем Петербургом в течение нескольких дней. Его тело нашли в речке в СНТ в пригороде. На похороны мальчика пришли сотни простых горожан, а на помощь семье пожертвовали около 1 млн рублей, позже родственники ребенка отдали большую часть средств на благотворительность. Ситуация с Пашей стала поводом многочисленных проверок работы органов опеки и школ, а также дискуссий чиновников, как именно разным социальным инстанциям нужно проверять, ходят ли дети в школу.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Виновных накажут»: Детский омбудсмен Митянина высказалась о работе соцслужб и школы по делу об убийстве 9-летнего Паши (подробности)

Известный охотник на педофилов об убийце девятилетнего Паши: «Он монстр, но не осознает этого» (подробности)

Слезы матери, наряд Росгвардии и море цветов: Как прошли похороны 9-летнего мальчика Паши в Санкт-Петербурге (подробности)