Фото: Регина МАРИНЕЦ.
Сотрудник парковки ресторана в Курортном районе неожиданно стал местной знаменитостью в социальных сетях. Хотя длинноволосый мужчина в цветочных шортах и спецжилете на голое тело приветствует гостей уже около 15 лет, ролик с ним завирусился только сейчас.
Внимание пользователей привлекли харизматичная улыбка и внушительная физическая форма парковщика. За годы своей скромной работы мужчина уже стал визитной карточкой заведения. Некоторые горожане признаются, что заезжают на обед только ради местного Тарзана.
Фото: Регина МАРИНЕЦ.
О харизматичном парковщике в социальных сетях рассказала одна из посетительниц, в котором призналась, что проезжает по нижней трассе только ради Тарзана – он уже много лет поднимает ей настроение. Пост быстро набрал сотни лайков и комментариев. Пользователи выяснили, что мужчину зовут Дмитрий, он трудится на парковке около 15 лет.
В комментариях подписчики создали целый фан-клуб. Они называют его Тарзаном, отмечают, что его появление без футболки означает наступление лета:
- Если видите Тарзана без футболки, значит, лето пришло.
- Звезда нашего Курортного района, он супер!
Хотя нашлись и недовольные его работой:
- Лет шесть его наблюдаю, каждый раз там из-за него пробка собирается.
- Раньше был более накаченный, а теперь потихоньку теряет форму.
Местные жители называют его местным талисманом и отмечают его стабильность – он радует гостей уже много лет.
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