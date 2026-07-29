Мужчину зовут Дмитрий, он трудится на парковке около 15 лет. Фото: Регина МАРИНЕЦ.

Сотрудник парковки ресторана в Курортном районе неожиданно стал местной знаменитостью в социальных сетях. Хотя длинноволосый мужчина в цветочных шортах и спецжилете на голое тело приветствует гостей уже около 15 лет, ролик с ним завирусился только сейчас.

Внимание пользователей привлекли харизматичная улыбка и внушительная физическая форма парковщика. За годы своей скромной работы мужчина уже стал визитной карточкой заведения. Некоторые горожане признаются, что заезжают на обед только ради местного Тарзана.

Некоторые горожане признаются, что заезжают на обед только ради местного Тарзана. Фото: Регина МАРИНЕЦ.

О харизматичном парковщике в социальных сетях рассказала одна из посетительниц, в котором призналась, что проезжает по нижней трассе только ради Тарзана – он уже много лет поднимает ей настроение. Пост быстро набрал сотни лайков и комментариев. Пользователи выяснили, что мужчину зовут Дмитрий, он трудится на парковке около 15 лет.

В комментариях подписчики создали целый фан-клуб. Они называют его Тарзаном, отмечают, что его появление без футболки означает наступление лета:

- Если видите Тарзана без футболки, значит, лето пришло.

- Звезда нашего Курортного района, он супер!

Хотя нашлись и недовольные его работой:

- Лет шесть его наблюдаю, каждый раз там из-за него пробка собирается.

- Раньше был более накаченный, а теперь потихоньку теряет форму.

Местные жители называют его местным талисманом и отмечают его стабильность – он радует гостей уже много лет.

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