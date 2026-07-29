Привлекать туристов в Тихвин предлагают через звуки и запахи

Студенты со всей страны разработали концепции развития города Тихвина. Фото предоставлено организатором.

В Ленинградской области завершилась образовательная программа, участники которой разрабатывали концепции развития Тихвина. Студенты из разных городов России в рамках Летней школы урбаниста Высшей школой менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета предложили идеи, как раскрыть туристический потенциал города и сделать его привлекательным не только для паломников, но и для путешественников, которые хотят оставаться здесь дольше нескольких часов.

Победителем стала команда с проектом «Услышать Тихвин». Авторы предлагают знакомить гостей с городом через звуки и запахи: шум воды, колокольный звон, музыку Римского-Корсакова, пение птиц, ароматы леса и трав. Исследование показало, что главная особенность Тихвина — особая тишина, позволяющая услышать детали, которые в повседневной жизни остаются незамеченными.

- Вера рождается в тишине, находящейся среди звуков, - отметил студент 4 курса бакалавриата архитектурного факультета Инженерной академии РУДН, CEO творческого объединения «ЛЕН» Андрей Евтеев.

Команда предложила создать на правом берегу реки культурный кластер с музеем, арт-резиденцией, площадками для концертов, амфитеатром и смотровой площадкой «Камертон». По маршруту туристы смогут записывать звуки Тихвина на кассету и забирать сувенир с собой. Также в концепции - переосмысление промышленного наследия: в одном из корпусов местного завода может появиться музейная экспозиция, парфюмерная кофейня с ароматами хвои и магазин локальной продукции.

Второе место заняла команда с лабораторией «Культура дерева». Участники предложили пространство, где посетители смогут не только узнать об истории дерева в Тихвине, но и поработать с материалом своими руками. Вдохновением для проекта стали деревянные шлюзы города - недооценённый объект, о котором почти не рассказывают туристам, а жители не воспринимают его как достопримечательность.

Третье место досталось проекту медленного туризма. Авторы предлагают сместить фокус с монастыря на городскую среду - благоустроить озеро Табор, возродить историческую улицу и создать арт-кластер ремёсел.

- Главная ценность Тихвина - в его атмосфере, людях и неспешном ритме жизни. Наш проект не создаёт новые точки притяжения с нуля, а раскрывает уже существующую идентичность города, - рассказала студентка 1 курса магистратуры НИУ ВШЭ «Управление пространственным развитием городов» Ирина Алешковская.

Все проекты объединяет общая цель - увеличить время пребывания туристов в Тихвине и показать город не только как паломнический центр, но и как место с богатым культурным, природным и промышленным наследием.

Программа проводится ежегодно при поддержке администрации Ленинградской области. В этом году заявки подали более 630 человек, в финал вышли несколько команд. Ранее участники разрабатывали проекты для Выборга, Шлиссельбурга, Старой Ладоги и Ивангорода.