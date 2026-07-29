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Общество29 июля 2026 10:20

Привлекать туристов в Тихвин предлагают через звуки и запахи

Стали известны лучшие проекты развития города
Оксана НИКУЛИНА
Студенты со всей страны разработали концепции развития города Тихвина. Фото предоставлено организатором.

Студенты со всей страны разработали концепции развития города Тихвина. Фото предоставлено организатором.

В Ленинградской области завершилась образовательная программа, участники которой разрабатывали концепции развития Тихвина. Студенты из разных городов России в рамках Летней школы урбаниста Высшей школой менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета предложили идеи, как раскрыть туристический потенциал города и сделать его привлекательным не только для паломников, но и для путешественников, которые хотят оставаться здесь дольше нескольких часов.

Победителем стала команда с проектом «Услышать Тихвин». Авторы предлагают знакомить гостей с городом через звуки и запахи: шум воды, колокольный звон, музыку Римского-Корсакова, пение птиц, ароматы леса и трав. Исследование показало, что главная особенность Тихвина — особая тишина, позволяющая услышать детали, которые в повседневной жизни остаются незамеченными.

- Вера рождается в тишине, находящейся среди звуков, - отметил студент 4 курса бакалавриата архитектурного факультета Инженерной академии РУДН, CEO творческого объединения «ЛЕН» Андрей Евтеев.

Команда предложила создать на правом берегу реки культурный кластер с музеем, арт-резиденцией, площадками для концертов, амфитеатром и смотровой площадкой «Камертон». По маршруту туристы смогут записывать звуки Тихвина на кассету и забирать сувенир с собой. Также в концепции - переосмысление промышленного наследия: в одном из корпусов местного завода может появиться музейная экспозиция, парфюмерная кофейня с ароматами хвои и магазин локальной продукции.

Второе место заняла команда с лабораторией «Культура дерева». Участники предложили пространство, где посетители смогут не только узнать об истории дерева в Тихвине, но и поработать с материалом своими руками. Вдохновением для проекта стали деревянные шлюзы города - недооценённый объект, о котором почти не рассказывают туристам, а жители не воспринимают его как достопримечательность.

Третье место досталось проекту медленного туризма. Авторы предлагают сместить фокус с монастыря на городскую среду - благоустроить озеро Табор, возродить историческую улицу и создать арт-кластер ремёсел.

- Главная ценность Тихвина - в его атмосфере, людях и неспешном ритме жизни. Наш проект не создаёт новые точки притяжения с нуля, а раскрывает уже существующую идентичность города, - рассказала студентка 1 курса магистратуры НИУ ВШЭ «Управление пространственным развитием городов» Ирина Алешковская.

Все проекты объединяет общая цель - увеличить время пребывания туристов в Тихвине и показать город не только как паломнический центр, но и как место с богатым культурным, природным и промышленным наследием.

Программа проводится ежегодно при поддержке администрации Ленинградской области. В этом году заявки подали более 630 человек, в финал вышли несколько команд. Ранее участники разрабатывали проекты для Выборга, Шлиссельбурга, Старой Ладоги и Ивангорода.