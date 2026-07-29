Произошло задымление в электрощитовой. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Станции метро «Невский проспект» и «Гостиный двор» закрыли днем 29 июля. Об этом петербуржцев предупредили в пресс-службе городского метрополитена.

Причина закрытия двух станций метро

Сейчас специалисты проверяют все, чтобы избежать возгорания. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Ограничения связаны с техническими причинами, - пояснили в пресс-службе.

Дело в том, что в служебном помещении «Гостиного двора» появился запах гари. На место незамедлительно вызвали аварийные формирования метрополитена и МЧС. Сейчас специалисты проверяют все, чтобы избежать возгорания.

- Произошло задымление в электрощитовой, - уточнил источник «КП-Петербург».

На Невском выстроилась вереница из пожарных машин. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

UPD: Причина задымления устранена. Сейчас проводится проветривание.

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Уточним, что изначально закрыли на вход только вестибюль «Невского проспекта» с выходом на канал Грибоедова. Однако вскоре решили полностью закрыть станции до выяснения обстоятельств, поезда следуют без остановки. Пассажирам рекомендуют пользоваться соседними станциями и наземным транспортом.

Схема работы наземного транспорта. Фото: Организатор перевозок

UPD: С двух часов дня открыт вестибюль с выходом на Михайловскую улицу. После окончания проветривания обе станции вернуться к штатному режиму работы. Задымление никак не повлияло на график движения поездов.

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