На Карельском перешейке открылось новое арт-пространство

Арт-сад встретит посетителей уже 8 августа. Фото: Марина РАДАЕВА.

Летом 2026 года вдали от шумных туристических троп, в Хийтольском поселении Республики Карелия, начал работу первый этап арт-сада «Мечтатели». Пространство создано АНО развития культуры «Арт-Хижина» и представляет собой необычный синтез современного искусства и ландшафтного дизайна: на территории высажены фруктовые деревья и установлены арт-объекты.

Основой для площадки стал проект «Мечтатели в быту», получивший поддержку Президентского фонда культурных инициатив. К работе над ним привлекли более 300 подростков из небольших городов и посёлков Ленинградской области и Карелии. Вместе с приглашёнными художниками они изучали локальную историю и создавали объекты, отражающие дух места.

Арт-объекты для сада создали современные художники Миша Верт, Валериус, Татьяна Сириус и Александра Коэн. Философия пространства - единение с природой. Организаторы описывают его как место для перезагрузки среди вековых сосен, гранитных валунов и лесных озёр. Художественная концепция площадки отсылает к русскому авангарду начала XX века: геометрические формы и смелые решения соседствуют здесь с нетронутой северной природой.

Официальное открытие арт-сада состоится 8 августа 2026 года. Организаторы анонсируют неформальный праздник без официальных речей: для гостей проведут авторские экскурсии, мастер-классы и перформанс «Тихий час», во время которого зрителям предлагают лечь на траву и послушать лес. Вход на территорию свободный.