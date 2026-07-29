Горячая пора поступления: выбираем управленческий блок в СПбУТУиЭ

Студенты регулярно выходят за пределы университетских стен. Стажируются в Госдуме, районных судах и адвокатских бюро, а также участвуют в масштабных профессиональных форумах. Фото: пресс-служба СПбУТУиЭ.

Если вы тоже хотите освоить одну из них, в Санкт Петербургском университете технологий управления и экономики есть все возможности. Рассказываем, какие программы ждут абитуриентов и чем каждая из них интересна.

Экономика: от финансов до международных рынков

На бакалавриате по экономике можно выбрать одну из нескольких программ: - «Банковские и корпоративные финансы»; - «Экономика предприятий и организаций»; - «Бухгалтерский учёт, аудит и налогообложение на предприятиях».

Кроме того, в университете действует международная программа «Международные финансы». Она даёт системные знания для работы в сфере международных валютно кредитных и финансовых отношений, учит управлять международной деятельностью компаний, банков и бирж. После бакалавриата можно продолжить образование в магистратуре по программам «Международные финансы» и «Финансовый менеджмент».

Менеджмент: управление проектами, логистика и маркетинг

Менеджмент сосредоточен на процессах управления: планирование, организация, мотивация, контроль.

На программе «Бизнес аналитика в управленческой деятельности» студенты получают профессиональные знания в области менеджмента, осваивают аналитические основы ведения бизнеса, учатся управлять проектами, вести коммерческую деятельность, делать инвестиционный анализ и работать с аналитическими системами предприятия.

Программа «Логистический менеджмент» учит стратегическому планированию, организации и контролю потоков товаров и информации в бизнес среде. Студенты изучают принципы снабжения, производства, дистрибуции и управления запасами, а также знакомятся с логистическими технологиями и системами.

Маркетолог - незаменимый специалист в любой компании: он собирает аналитическую базу, чтобы оценить экономическую целесообразность стратегических решений. Если хотите получить эту профессию, в СПбУТУиЭ есть программа «Маркетинг».

А для тех, кто мечтает довести уникальную задачу от идеи до результата - чётко соблюдая сроки, бюджет и качество, - открыта программа «Проектный менеджмент». Подойдёт, если хочется сделать что то нестандартное: разработать приложение, открыть филиал или запустить рекламную кампанию.

Продолжить изучение менеджмента можно в магистратуре - на программах «Стратегический менеджмент» и «Управление технологическим бизнесом».

Будущие юристы и управленцы университета не просто учатся - они уже сегодня помогают людям. Ведут консультирование и вносят реальные предложения по развитию регионов. Фото: пресс-служба СПбУТУиЭ.

Государственное и муниципальное управление: работа для региона

Программа бакалавриата «Государственное и муниципальное управление» готовит специалистов, которые умеют стимулировать экономический рост и повышать конкурентоспособность региона, рационально используя государственные и муниципальные ресурсы. Кстати, эта программа входит в рейтинг 50 лучших по направлению ГМУ по версии аналитического центра «Интерфакс». А магистерская программа «Государственное регулирование экономики» поможет открыть новые карьерные возможности.

Юриспруденция: право как основа всех сфер

Право регулирует все сферы жизни - экономику, бизнес, управление. Юристы обеспечивают правовую поддержку организаций, участвуют в законотворчестве, представляют интересы государства в судах, консультируют бизнес и граждан.

В СПбУТУиЭ есть две бакалаврские программы по юриспруденции: «Гражданско правовая» и «Правоохранительная деятельность».

Практика и лидерство: учимся не только в аудиториях

«Суха теория, мой друг, а древо жизни зеленеет» - помните эту фразу из «Фауста»? В университете теорию читают не сухим языком, а практика проходит на реальных площадках: в муниципалитетах, администрациях и даже в Государственной Думе. Это позволяет не только познакомиться с работой крупных общественно политических организаций изнутри, но и получить ценный опыт организации мероприятий, командной работы и взаимодействия с участниками масштабных проектов.

Кроме того, в университете работает «Школа молодёжных лидеров». Она помогает развивать лидерские качества и самореализовываться в проектной и других видах деятельности. Попасть в неё может любой студент - независимо от направления подготовки.

В июне этого года студенты направлений «Государственное и муниципальное управление» и «Проектный менеджмент» - победители конкурсов «Совершенное государство» и Школы молодёжных лидеров - встретились в Госдуме с представителями фракций и представили депутатам свои проекты.

Будущие юристы тоже не остаются без практики: проходят стажировки в Госдуме, в районных судах, в адвокатских компаниях. Совместно с преподавателями ведут бесплатное первичное консультирование адресной юридической помощи социально незащищенным категориям граждан в Юридической клинике СПбУТУиЭ.

Университет представляет множество путей для развития – студенты участвуют в университетских конкурсах и выступают на крупнейших профессиональных мероприятиях. Например, наших ребят приглашали на XXI Международную школу практикум молодых учёных юристов в «Сколково», где они выступили с докладами на круглых столах.

Экономика, менеджмент, ГМУ или юриспруденция - в университете более десятка управленческих программ на любой вкус. А интерактивные сервисы на сайте помогут прямо сейчас прикинуть шансы на поступление. Фото: пресс-служба СПбУТУиЭ.

Как поступить: важные детали и контакты

Если вы выбираете образовательную траекторию и хотите понять, какая из сфер ближе именно вам, подробности о всех программах ищите на сайте университета.

Там же есть «Калькулятор ЕГЭ» - с его помощью можно определить, на какие программы бакалавриата вы можете подать документы с вашими предметами. Для поступления в магистратуру бакалавры и специалисты сдают письменное вступительное испытание (тестирование).

Полный перечень вступительных испытаний с минимальными баллами и приоритетностью опубликован на сайте в разделе «Поступающим».

Для тех, кто планирует совмещать учёбу с работой, и для иногородних абитуриентов есть возможность учиться дистанционно с использованием онлайн технологий.

Все вопросы о поступлении можно задать по телефону «горячей линии для абитуриентов»: 8 (800) 600 86 76.

Реклама. ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский Университет Технологий Управления и Экономики». ИНН: 7826001459. erid: 2W5zFJvm7LD