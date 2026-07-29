Горячая пора поступления: выбираем управленческий блок в СПбУТУиЭ

Если вы тоже хотите освоить одну из них, в Санкт Петербургском университете технологий управления и экономики есть все возможности. Рассказываем, какие программы ждут абитуриентов и чем каждая из них интересна.
Экономика: от финансов до международных рынков
На бакалавриате по экономике можно выбрать одну из нескольких программ: - «Банковские и корпоративные финансы»; - «Экономика предприятий и организаций»; - «Бухгалтерский учёт, аудит и налогообложение на предприятиях».
Кроме того, в университете действует международная программа «Международные финансы». Она даёт системные знания для работы в сфере международных валютно кредитных и финансовых отношений, учит управлять международной деятельностью компаний, банков и бирж. После бакалавриата можно продолжить образование в магистратуре по программам «Международные финансы» и «Финансовый менеджмент».
Менеджмент: управление проектами, логистика и маркетинг
Менеджмент сосредоточен на процессах управления: планирование, организация, мотивация, контроль.
На программе «Бизнес аналитика в управленческой деятельности» студенты получают профессиональные знания в области менеджмента, осваивают аналитические основы ведения бизнеса, учатся управлять проектами, вести коммерческую деятельность, делать инвестиционный анализ и работать с аналитическими системами предприятия.
Программа «Логистический менеджмент» учит стратегическому планированию, организации и контролю потоков товаров и информации в бизнес среде. Студенты изучают принципы снабжения, производства, дистрибуции и управления запасами, а также знакомятся с логистическими технологиями и системами.
Маркетолог - незаменимый специалист в любой компании: он собирает аналитическую базу, чтобы оценить экономическую целесообразность стратегических решений. Если хотите получить эту профессию, в СПбУТУиЭ есть программа «Маркетинг».
А для тех, кто мечтает довести уникальную задачу от идеи до результата - чётко соблюдая сроки, бюджет и качество, - открыта программа «Проектный менеджмент». Подойдёт, если хочется сделать что то нестандартное: разработать приложение, открыть филиал или запустить рекламную кампанию.
Продолжить изучение менеджмента можно в магистратуре - на программах «Стратегический менеджмент» и «Управление технологическим бизнесом».
Государственное и муниципальное управление: работа для региона
Программа бакалавриата «Государственное и муниципальное управление» готовит специалистов, которые умеют стимулировать экономический рост и повышать конкурентоспособность региона, рационально используя государственные и муниципальные ресурсы. Кстати, эта программа входит в рейтинг 50 лучших по направлению ГМУ по версии аналитического центра «Интерфакс». А магистерская программа «Государственное регулирование экономики» поможет открыть новые карьерные возможности.
Юриспруденция: право как основа всех сфер
Право регулирует все сферы жизни - экономику, бизнес, управление. Юристы обеспечивают правовую поддержку организаций, участвуют в законотворчестве, представляют интересы государства в судах, консультируют бизнес и граждан.
В СПбУТУиЭ есть две бакалаврские программы по юриспруденции: «Гражданско правовая» и «Правоохранительная деятельность».
Практика и лидерство: учимся не только в аудиториях
«Суха теория, мой друг, а древо жизни зеленеет» - помните эту фразу из «Фауста»? В университете теорию читают не сухим языком, а практика проходит на реальных площадках: в муниципалитетах, администрациях и даже в Государственной Думе. Это позволяет не только познакомиться с работой крупных общественно политических организаций изнутри, но и получить ценный опыт организации мероприятий, командной работы и взаимодействия с участниками масштабных проектов.
Кроме того, в университете работает «Школа молодёжных лидеров». Она помогает развивать лидерские качества и самореализовываться в проектной и других видах деятельности. Попасть в неё может любой студент - независимо от направления подготовки.
В июне этого года студенты направлений «Государственное и муниципальное управление» и «Проектный менеджмент» - победители конкурсов «Совершенное государство» и Школы молодёжных лидеров - встретились в Госдуме с представителями фракций и представили депутатам свои проекты.
Будущие юристы тоже не остаются без практики: проходят стажировки в Госдуме, в районных судах, в адвокатских компаниях. Совместно с преподавателями ведут бесплатное первичное консультирование адресной юридической помощи социально незащищенным категориям граждан в Юридической клинике СПбУТУиЭ.
Университет представляет множество путей для развития – студенты участвуют в университетских конкурсах и выступают на крупнейших профессиональных мероприятиях. Например, наших ребят приглашали на XXI Международную школу практикум молодых учёных юристов в «Сколково», где они выступили с докладами на круглых столах.
Как поступить: важные детали и контакты
Если вы выбираете образовательную траекторию и хотите понять, какая из сфер ближе именно вам, подробности о всех программах ищите на сайте университета.
Там же есть «Калькулятор ЕГЭ» - с его помощью можно определить, на какие программы бакалавриата вы можете подать документы с вашими предметами. Для поступления в магистратуру бакалавры и специалисты сдают письменное вступительное испытание (тестирование).
Полный перечень вступительных испытаний с минимальными баллами и приоритетностью опубликован на сайте в разделе «Поступающим».
Для тех, кто планирует совмещать учёбу с работой, и для иногородних абитуриентов есть возможность учиться дистанционно с использованием онлайн технологий.
Все вопросы о поступлении можно задать по телефону «горячей линии для абитуриентов»: 8 (800) 600 86 76.
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