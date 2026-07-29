Дайверы нашли уникальное судно на дне Онежского озера. Фото: предоставлено "КП".

На дне Онежского озера в Карелии обнаружили парусное судно времен Петра Первого. Как рассказал «КП-Петербург» участник экспедиции Станислав Трофимов, корабль нашли во время обследования дна второго по размеру озера Европы. Сначала корабль обнаружили с помощью приборов для сканирования дна, после этого к объекту спустились водолазы.

- Это главная находка экспедиции - парусное судно середины 18 века. Скорее всего, это галиот, который использовался как для военных, так и торговых целей, - рассказал Трофимов. - Петр I активно продвигал этот тип для внутреннего судоходства. В 1702 году именно через это озеро прошла «Осударева дорога» - маршрут, по которому царь перетащил корабли с Белого моря через карельские леса к будущему Петербургу. Онежское озеро тогда было стратегической артерией войны со Швецией.

Судно в идеальной сохранности. Фото: предоставлено "КП".

На борту было обнаружено три монеты 1746 года, в это время в России правила Елизавета Петровна. Но исследователи полагают, что судно значительно старше и относится к петровскому времени. Главная особенность – галиот в идеальной сохранности.

Скорее всего галиот затонул во время шторма. Фото: предоставлено "КП".

- В Онежском озере уникальные условия, в которых дерево сохраняется чрезвычайно долго, - говорит Трофимов. – Мы полагаем, что корабль затонул во время шторма, потому что повреждений обнаружено не было. Ничего подобного в России не находили. В теории его можно поднять. Но к этому нужно подготовиться, сразу после подъема корпус нужно обработать специальным составом, а затем перевести в помещение с особыми условиями. Пока такого помещения нет. Да и в России никто ничего подобного никогда не делал. В любом случае, мы еще будем погружаться к нему, и обследуем палубу. Возможно, это поможет установить название и судьбу корабля.

Рядом нашли монеты времен Елизаветы Петровны. Фото: предоставлено "КП".

Отметим, на Онежском озере работает экспедиция подводного клуба «Диво», ДОСААФ России и компании «Морская геодезия». Уже обнаружено семь затонувших судов. Кроме петровского галиота это советский теплоход «Волго-Балт 134», который затонул 40 лет назад, весной 1986 года. Судно попало в ледовый плен и было раздавлено торосами.

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