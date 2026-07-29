Специалисты уже приступили к восстановлению штатного режима работы сервисов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Петербурга и Ленобласти столкнулись с временными трудностями при подаче заявлений на получение или замену водительского удостоверения через интернет. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, причиной стал технический сбой в работе инфраструктуры, обеспечивающей взаимодействие государственных информационных систем.

- Специалисты уже приступили к восстановлению штатного режима работы сервисов. Ситуация носит временный характер и не влияет на возможность получения государственных услуг в подразделениях МРЭО, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сбой на «Госуслугах» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 29 июля 2026 года

Несмотря на технические неполадки, возможность получить услугу в подразделениях МРЭО полностью сохранена. Граждане, которым необходимо заменить или получить водительское удостоверение, могут обратиться в любое территориальное подразделение МРЭО в очном формате.

Для этого достаточно оформить талон электронной очереди через терминал, установленный непосредственно в подразделении. После этого услуга будет оказана в установленном порядке в полном объеме.

Важно помнить

С 1 января 2026 года в России отменено автоматическое продление водительских удостоверений. Теперь замена прав требует личного обращения через портал «Госуслуги» или в подразделение ГИБДД. Поэтому лучше не откладывать процедуру на последний момент - специалисты советуют позаботиться о замене документа заблаговременно.

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