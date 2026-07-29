В Кронштадте открылась «Морская почта»

В торжественной церемонии открытия «Морской почты» приняли участие жители и почетные гости. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

23 июля на Якорной площади в Кронштадте, в преддверии Дня Военно-морского флота России и в год его 330-летия, в четвёртый раз открылась «Морская почта». До 26 июля у гостей и жителей города будет возможность отправить авторские открытки по всей стране, а «Почта России» бесплатно доставит их до адресатов.

В этом году коллекция открыток стала самой большой за всю историю проекта: дизайнеры издания подготовили восемь уникальных вариантов оформления. Среди них - открытка к 330-летию Военно-морского флота, открытка городу морской славы России - Кронштадту и специальная серия из шести открыток, посвященная 85-летию Таллинского прорыва.

- Для нас большая честь, что четвертый год подряд мы открываем «Морскую почту». В прошлом году было отправлено более 6500 открыток, и мы рассчитываем, что в этом году число отправлений составит не менее 10 тысяч. Люди продолжают с удовольствием приходить сюда каждый год. Их письма ждут в морских частях, ждут те, кто сейчас служит на кораблях, - отметил главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.

В торжественной церемонии открытия «Морской почты» также приняли участие глава администрации Кронштадтского района Андрей Кононов, директор некоммерческого партнерства «Память Таллинского прорыва», старший научный сотрудник Государственного литературного музея «ХХ век» Мария Инге-Вечтомова, заведующий филиалом «Кронштадтская крепость» Центрального военно-морского музея Минобороны России полковник Александр Тарапон, заместитель председателя, координатор Кронштадтского отделения Ассоциации ветеранов СВО «Защитники Отечества» Александр Орлов, заместитель командира по военно-политической работе тринадцатой бригады строящихся и ремонтирующихся кораблей и подводных лодок, капитан второго ранга Дмитрий Вавилов и директор Санкт-Петербургского ГБУК «Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева» Светлана Лаврецова. Все почётные гости подписали и отправили первые открытки, дав старт работе «Морской почты».

Напомним, «Морская почта» «Петербургского дневника» - совместный проект издания и Почты России, который реализуется с 2023 года при поддержке администрации Кронштадтского района и Комитета по печати и взаимодействию со СМИ.