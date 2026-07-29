В Петербурге определили лучшие пиар-проекты

В этом году оргкомитет премии LOUD PR 2026 получил 157 заявок в 18 номинациях. Участники подавали заявки из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Самары, Томска, Красноярска, Новосибирска, Свердловской области, Якутии и других городов и регионов России.
В числе участников: производственные компании, рекламные, digital и PR-агентства, благотворительные и социальные проекты, государственные и коммерческие организации, фрилансеры и студенты. Больше всего проектов подано в номинациях: «4Future: студенческий проект/мероприятие» – 17 проектов, «Event Idea: PR в ивентах» – 15 проектов, «Integrated MarPR: интегрированные коммуникации» – 14 проектов, «OutOfBox: креативная идея для PR» и «WorldLover: лучший социальный проект бизнеса» – по 13 проектов.
Из новшеств - в этом году впервые в рамках премии прошла конференция на тему: «Окно возможностей для коммуникаторов в 2026». В условиях пессимизации соцсетей и ограничения коммуникационных инструментов классический PR вступает в фазу роста: экспертные статьи в СМИ формируют приоритетную поисковую ИИ-выдачу, происходит ренессанс офлайн-мероприятий, проекты КСО приобретают новую ценность и отклик у целевых аудиторий и медиа.
- Каждый сезон премии показывает, как меняется профессия. Сегодня PR – это не только про яркие креативные идеи, но прежде всего про стратегическое мышление, управление информационными рисками и глубокое понимание контекста. Это умение выстраивать доверие и создавать проекты, которые действительно помогают людям и бизнесу. Премия объединяет специалистов, готовых делиться опытом, задавать новые стандарты и вместе развивать профессиональное сообщество коммуникаторов по всей стране, – отмечает Ксения Тиханкина, организатор и директор премии.
- Каждый представленный кейс – это не только история успеха конкретной команды, но и источник идей для коллег по рынку. Именно обмен опытом и лучшими практиками помогает всей отрасли двигаться вперед, – комментирует Екатерина Скляренко, руководитель отдела маркетинга hh.ru по Северо-Западу.
ПОЗДРАВЛЯЕМ
Список призеров и победителей:
Номинация 4Future: студенческий проект/мероприятие
Лауреат – СПбГУ; Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций (Брендинг лимонада Bencher: «За вашим столом – на своем месте»);
2 место – СПбГЭТУ «ЛЭТИ» («ВРЕМЯ ВМЕСТЕ»);
3 место – СПбГЭТУ «ЛЭТИ» («Эмоции вместо бюджета: продвижение локального бизнеса на примере фитнес-студии «Физкультура»).
Номинация AboutZero: самая эффективная малобюджетная кампания
Лауреат – ООО «ГЕРОФАРМ» («Суд над «Большими девочками»: фарма против хайпа);
2 место – Перекресток х Affect (Возьми и откопай: первый шеринг лопат от Перекрёстка);
3 место – Благотворительный фонд AdVita (Первое дело Нового года).
Номинация Drive Changes: коммуникационное сопровождение организационных изменений
Лауреат – «Р.И.М. – ИНТЕРИУМ» (PR-возрождение Института Адизеса в России);
2 место – Университет ИТМО (ITMO CONF – превращаем университет в научно-образовательную корпорацию);
3 место – Университет науки и технологий МИСИС (Мама. Первый карьерный советник).
Номинация Event Idea: PR в ивентах
Лауреат – Vinci Agency (Московская международная неделя видеоигр главная точка притяжения видеоигровой индустрии для профессионального сообщества и любителей игр);
2 место – «Теремок» (Фестиваль «Сударыня Масленица»);
3 место – Pro-Vision Communications (PR-поддержка выставки японской культуры HINODE JAPAN 2025).
Номинация Integrated MarPR: интегрированные коммуникации
Лауреат – Пироговый дворик («Вкусы России» в Пироговом дворике);
2 место – Перекресток х Affect (Формат, который хайпует: гиперлокальный запуск сети Select Перекрёсток);
3 место – Panda Digital х Red Finch (Red Finch Sound: Услышаны вместе).
Номинация IssuesManagement: решение проблем организации с помощью инструментов коммуникаций
Лауреат – Мастерская новых медиа (Фестиваль новых медиа);
2 место – ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» («Первый цифровой: запуск биометрии и продвижение экспериментально-правового режима для инноваций в аэропорту Пулково»);
3 место – ООО «РВБ» (Влияние на имидж WB Банка через работу с отзывами).
Номинация King Content: лучшие корпоративные медиа
Лауреат – КРОК / ЗАО «КРОК Инкорпорейтед» (brainz by CROC (жужжит);
2 место – КРОК / ЗАО «КРОК Инкорпорейтед» (CROC Team – бренд-медиа о людях и культуре КРОК);
3 место – G Communications (Атмосфера победы: как бортовая система самолета стала бренд-медиа).
Номинация Let's Merch: PR и сувенирные проекты
Лауреат – АО «Газстройпром» («Газмагаз»: мерч единства);
2 место – ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (Мерч: Пулково. Петербург. Путешествия);
3 место – Коммуникационное агентство 4D (Коммуникационный кейс в формате новогоднего бренд-опыта – новогодние подарки «Ход конем»).
Номинация OutOfBox: креативная идея для PR
Лауреат – Онлайн-журнал «Энергия+» («Радио Террапия»);
2 место – Panda Digital х ESSA (Пивные бомбочки ESSA 0.0);
3 место – Перекресток х Affect (ПЕРЕК вместо VOGUE: как «ПЕРЕКРЁСТОК» стал лицом Недели моды).
Номинация PR Art&Culture: проекты бизнеса в сфере культуры
Лауреат – Pro-Vision Communications х Еврейский музей и центр толерантности (Легенда русского авангарда: как Еврейский музей вывел в авангард культурной повестки забытого в России архитектор);
2 место – Дзен (ООО «ВК») (Интеграция Дзена в фестиваль медиаискусства НУР);
3 место – Коммуникационное агентство BBA (экс. BBAgency) (Национальная кинопремия «Герои большой страны»).
Номинация PR Defence: антикризисные коммуникации
Лауреат – Primus Ural (Уральская пчелка против Голиафа: судебный PR);
2 место – Panda Digital (Не ошибка, а лимитка);
3 место – ООО «РВБ» (RWB: Кейс создания поддержки пользователей в соцмедиа «с нуля» для крупнейшего маркетплейса в России).
Номинация PR+HR: коммуникации для развития бренда работодателя
Лауреат – ГК «КОРУС Консалтинг» (KORUS SUM UP 2025 «Энергия притяжения», или как масштабное корпоративное событие стало частью стратегических HR-коммуникаций с подтвержденным бизнес- эффектом);
2 место – K2 Cloud с проектом K2 Cloud Basket: разверни игру на нашей площадке;
3 место – Center-Game (Проектная исповедь (интерактивная конференция Ростелеком в стилистике сериала «Разделение» / Severance).
Номинация PRin: проект в сфере внутренних коммуникаций
Лауреат – Газпромбанк Автолизинг х ивент-агентство EventPoint («Источник прогресса»);
2 место – АО «Русская медная компания» (Вовлекающий игровой проект «Медный лабиринт. Или приключение туда и обратно»);
3 место – ООО «Газпром переработка» («Читать сердцем»).
Номинация TechPR: коммуникации в высокотехнологичной сфере
Лауреат – КРОК / ЗАО «КРОК Инкорпорейтед» (Read IT Club: клуб книжных дебагеров);
2 место – WB Communications (Исследования на миллионы просмотров. PR для IT-компании First Data);
3 место – Коммуникационное агентство iTrend («10×10: Что делать, если вы хотите стать «своими» в конкретной отрасли?»).
Номинация Urban: территориальные творческие проекты
Лауреат – АНО «Гастрономический фестиваль КРОШЕВО» (Культурно-гастрономический фестиваль КРОШЕВО как драйвер развития города Боровичи);
2 место – Дзен (ООО «ВК») (Покорители Арктики);
3 место – Библиотека и арт-резиденция «ШКАФ» (Красногвардейский глазами художника).
Номинация WorldLover: лучший социальный проект бизнеса
Лауреат – ООО «ГЕРОФАРМ» (Лисена-Сластена. Вдохновляющие сказки о жизни с сахарным диабетом);
2 место – ПАО «МТС» (Отпечатки памяти);
3 место – Фонд «Семья вместе» х LikePR х Stanley Group («Старший сын»: репертуарный спектакль как механизм регулярной помощи фонду «Семья вместе»).
Номинация Worldwide PR: международный PR
Лауреат – Konnov Media х Содис (Покорить Антарктиду, навестить Федора Конюхова, поставить 7 рекордов и получить репост от Маргариты Симоньян);
2 место – Сидорин Лаб (Marketing & Reputation Day Kazakhstan: как Sidorin Lab масштабировал собственную конференцию и построил узнаваемость бренда на рынке Центральной Азии).
Номинация WOWReach: самый виральный инфоповод
Лауреат – Brand Analytics («Год в мемах: как аналитика стала виральным инфоповодом» — серия публичных исследований мем-культуры и сленга Рунета от Brand Analytics);
2 место – Panda Digital х VIZIT (Презервативы для гномиков);
3 место – Агентство Redline PR (Коллаборация ГК «Абрау-Дюрсо» и «Sибирская коллекция»: как вареники со вкусом игристого вина стали одним из самых обсуждаемых инфоповодов российского FMCG-рынка).
Гран-при премии LOUD PR получила команда АНО «Национальные приоритеты» х digital-агентство Интериум (Discover Russia – цифровая экосистема продвижения национального туристического бренда России в Китае).
Спецпризы экспертного совета жюри получили проекты:
Rassvet.digital (10% для жизни: как социальный челлендж объединил бренды по всей России); Анненкирхе (Сохранение Белой кирхи); Community Real Estate (Кот с квартирой ищет семью); ПАО «Газпром нефть» (Меняем ракурс: перезагрузка сообщества «Родные города» во «ВКонтакте»).