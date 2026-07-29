У "Манежа" установили цветной лабиринт. Фото: Юлия СТАЛИНА. Перейти в Фотобанк КП

В центре Петербурга стало ярче. На площади у западного фасада музейно-выставочного комплекса «Манеж» появился необычный лабиринт из цветных полупрозрачных панелей и металлических решеток. Новая инсталляция «Пространственный сдвиг» создана специально для Северной столицы бразильским художником Роммуло Вьейра Консейсаном. Прогуляться по лабиринту (кстати, бесплатно) и увидеть привычный городской пейзаж в новых красках петербуржцы смогут до 27 сентября.

На первый взгляд конструкция напоминает знакомые каждому петербуржцу ограды в историческом центре. Но стоит сделать несколько шагов внутрь лабиринта, как пространство начинает меняться: цветные панели накладываются друг на друга, а строгая архитектура города приобретает совсем другой вид.

За цветной оградой Петербург приобретает совершенно другие черты. Фото: Юлия СТАЛИНА. Перейти в Фотобанк КП

Для самого художника эта работа стала особенной. Впервые он приехал в Петербург еще 15 лет назад. Тогда его покорили архитектура и атмосфера города. Получив приглашение создать проект специально для «Манежа», Консейсан решил сохранить узнаваемый облик Северной столицы, но добавить в него яркие краски своей родной Бразилии.

- Уже тогда я был восхищен этим городом. Когда меня пригласили создать здесь проект, я сразу подумал, что хочу привезти сюда кусочек Бразилии. Надеюсь, мне удалось привезти не только лабиринт, но и бразильскую погоду. Приглашаю всех пройти через инсталляцию, увидеть Петербург новыми глазами и получить новый чувственный опыт. Надеюсь, этот лабиринт станет мостом между Россией и Бразилией, - рассказал «КП-Петербург» Роммуло Вьейра Консейсан.

Именитый бразилец не первый раз гостит в Петербурге. Фото: Юлия СТАЛИНА. Перейти в Фотобанк КП

По словам автора, идея проекта заключается не в том, чтобы изменить сам Петербург, а в том, чтобы изменить взгляд человека на привычное пространство. Цвет, свет и движение внутри лабиринта помогают по-новому взглянуть на знакомые улицы и здания.

В «Манеже» признаются, что выбор именно этого проекта был неслучайным. Когда кураторы познакомились с современным искусством Бразилии, их поразили яркие цвета, свет и эмоции, которые теперь удалось перенести в центр Петербурга.

- Когда мы впервые оказались в Бразилии, первое, что нас поразило, - огромное количество цвета, света и ярких эмоций. Именно это настроение отражает работа Роммуло. Теперь каждый житель Петербурга сможет хотя бы ненадолго почувствовать себя в Бразилии, - рассказала куратор проекта Ольга Романова.

Лабиринт простоит на площади еще два месяца, пока не нагрянут холода. Посещение - бесплатное! Фото: Юлия СТАЛИНА. Перейти в Фотобанк КП

Однако лабиринт - не единственная работа бразильского художника, которую можно увидеть в Северной столице. В атриуме «Гранд Отеля Европа» открылась его скульптура «Под фундаментом». Композиция из двух сосудов, переосмысленных в алюминии, посвящена переплетению культур и предлагает задуматься о том, что разные цивилизации не должны существовать в строгой иерархии, а способны дополнять друг друга.

Новая инсталляция стала частью паблик-арт программы «Музейная линия». Более того, в «Манеже» уже строят планы на продолжение сотрудничества с бразильскими художниками.

- Это первый шаг к нашей большой программе. В ближайшие два-три года мы планируем организовать в «Манеже» масштабную выставку современного бразильского искусства, - рассказали в руководстве музея.

Познакомиться с самим Роммуло Вьейра Консейсаном петербуржцы смогут уже 30 июля. В конференц-зале «Гранд Отеля Европа» пройдет бесплатная творческая встреча с художником - участником 35-й биеннале в Сан-Паулу. Попасть на нее можно по предварительной регистрации.

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