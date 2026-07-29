Подростки наиболее подвержены влиянию мошенников. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Дети совершили более 300 преступлений в Петербурге с начала 2026 года. Статистикой поделились на круглом столе в городской Общественной палате. За полгода в городе зарегистрировали 339 криминальных случаев, почти половина из них – подростки подвергались влиянию мошенников в соцсетях.

Представители органов власти, лидеры мнений и представители молодёжных организаций обсудили проблему в формате «открытого микрофона». Они отметили, что детей активно вербуют в сообщества в социальных сетях и на игровых платформах, где им предлагают контент, романтизирующий криминальные субкультуры и пропагандирующий экстремизм и насилие.

- Противоправные действия не возникают спонтанно, а являются результатом манипуляций профессионалов, реализующих стратегию, направленную против государства, - цитирует телеканал «Санкт-Петербург» заместителя председателя Комиссии по взаимодействию со СМИ и информационной безопасности Общественной палаты Санкт-Петербурга Дмитрия Солонникова.

Участники предложили ряд мер по предотвращению правонарушений среди молодежи в школах и образовательных учреждениях. Проект «Дело молодых» существует уже около четырех лет и направлен на решение этой проблемы. Организаторы планируют провести ещё семь круглых столов, посвящённых гражданской активности, патриотическому воспитанию, информационной безопасности и медиаграмотности.