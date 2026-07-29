Школу Берггольц не признали памятником культуры и разрешили строительство Большого Смоленского моста

Судебная историко-культурная экспертиза подтвердила, что здание не обладает достаточной ценностью. Фото: citywalls.ru

Санкт-Петербургский городской суд признал законным решение КГИОП об отказе включить дом на проспекте Обуховской Обороны, 54, в перечень выявленных объектов культурного наследия. Об этом сообщила пресс-служба КГИОП.

В здании в 1920-х годах училась поэтесса Ольга Берггольц и формировалась дивизия народного ополчения, однако охранный статус оно не получило. Это решение суда позволит продолжить строительство Большого Смоленского моста, что улучшит транспортную доступность для более чем 800 тысяч человек, проживающих на обоих берегах Невы.

КГИОП объяснил, что интерес к зданию возник после объявления о проекте строительства моста. До этого дом не был признан охраняемым объектом.

- Судебная историко-культурная экспертиза подтвердила, что здание не обладает достаточной историко-культурной ценностью для включения в перечень выявленных объектов культурного наследия, - отметили в пресс-службе комитета.

В Санкт-Петербурге насчитывается около 15 объектов, связанных с Ольгой Берггольц, включая мемориальные доски, памятники и скульптурные композиции.

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