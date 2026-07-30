Эрмитаж предложил закрепить в законодательстве статус музея

Профессиональное сообщество готовит законодательные инициативы. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Правовой статус российских музеев обсудили на конференции в Эрмитаже. Гендиректор музея Михаил Пиотровский заявил, что в законе нет четкого определения, что такое музей. Сейчас так могут называться и сувенирные лавки, и туристические точки.

- У нас сотни, тысячи учреждений называются музеями: магазинчики, лавки и все остальное, - возмутился Пиотровский.

Профессиональное сообщество готовит законодательные инициативы. Планируется регламентировать базовые понятия, создать единую систему реставрации и страхования экспонатов. Также предлагают изменить правила госзаказа и ввести льготы с компенсациями.

Эрмитаж признали общеизвестным товарным знаком в июне. Этот статус, в отличие от обычного товарного знака, помогает защищаться от организаций, мимикрирующих под него и использующих его имя. Действует статус бессрочно.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max