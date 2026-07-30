Конец июля будет солнечным и теплым: Синоптик Леус о погоде в Петербурге

Воздух в городе прогреется до +23…+25 градусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Петербурга ждут два теплых и солнечных дня без осадков. В четверг и пятницу погоду будет определять барический гребень, который принесет ясное небо и комфортную температуру. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

- На фоне повышенного атмосферного давления облаков в небе над регионом будет немного и обойдется без дождей, - написал он в своем telegram-канале.

Сегодня, 30 июля, воздух в городе прогреется до +23…+25 градусов, в Ленинградской области – от +21 до +26 градусов. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, что выше нормы.

В пятницу погода будет аналогичной: солнце будет светить ярко, а осадков также не ожидается. Ночью температура опустится до +13…+15 градусов, днем прогреется до +27…+29 градусов.

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