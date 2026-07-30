Прокуратура оспаривает контракт на сад-трансформер в Кронштадте за 52 млн рублей

Заседание назначено на 28 сентября, - известно из картотеки дел. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Петербурга подала иск к администрации Кронштадтского района и строительной компании «Базис» из-за контракта на благоустройство сада-трансформера на Якорной площади.

- Арбитражный суд принял заявление к рассмотрению 27 июля. Заседание назначено на 28 сентября, - известно из картотеки дел. Конкретная суть претензий петербургского надзорного ведомства на данный момент неизвестна.

Компания «Базис» работает с 2019 года. В 2025 году ее выручка составила 126 млн рублей, прибыль - 27 млн. За всю историю фирма заключила только один госконтракт - именно с администрацией Кронштадтского района в 2023 году. Работы обошлись в 52 млн рублей.

Сад-трансформер в Кронштадте появился в 2023 году по примеру аналогичного пространства на Синем мосту, хотя идею критиковали местные жители. Сначала провели два аукциона, но на поставку вазонов и кашпо никто не заявился. Тогда контракт подписали с единственным поставщиком. В 2026-м от него отказались, а освободившиеся деньги направили на помощь участникам СВО.

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