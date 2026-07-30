Улыбалась и жаловалась на здоровье: На суде рассказали, как спецпредставитель Смольного и ее муж растратили 37 млн бюджетных рублей

Суд начал рассматривать дело спецпредставителя Смольного Елены Никитиной, обвиняемой в растрате 37 млн рублей. Фото: Александр ДЫБИН. Перейти в Фотобанк КП

Петроградский районный суд начал рассмотрение громкого уголовного дела о растрате в отношении группы медиаменджеров во главе с бывшим спецпредставителем Смольного Еленой Никитиной и известного блогера Николая Камнева. Они обвиняются в растрате 37 млн рублей.

Всего подсудимых пять. Троих из них – Никитину, Камнева и Сырова, в суд доставили конвоем. Никитина перед началом заседания улыбалась, глядя на мужа Сергей Кожокара, которого так же обвиняют по делу, а потом неожиданно обратилась к «коллегам» из СМИ.

- Пожалуйста, снимайте без вспышек, глаза болят, - сказала она журналистам.

Вместе с Никитиной в суд доставили и блогера Николая Камнева, который должен был освещать работу администрации Петербурга. Фото: Александр ДЫБИН. Перейти в Фотобанк КП

Чтобы не запутаться в фамилиях, напомним фабулу. Елена Никитина, заместитель директора АО «ГАТР» (юридическое лицо телеканала «Санкт-Петербург») Сергей Сыров, блогер Николай Камнев, муж Никитиной Сергей Кожокар, а также два бывших директора телеканала Борис Петров и экс-депутат ЗакСа Александр Малькевич обвиняются в растрате бюджетных средств. По версии следствия, 37 млн рублей были выделены из бюджета канала в 2020-2021 годах на публикацию нескольких тысяч постов в соцсетях, посвященных работе администрации Петербурга. Однако, как уточняют в следствии, фактически этих публикаций не было, то есть деньги заплатили ни за что. В ходе следствия Елена Никитина начала возмещать убыток. По последним данным, она вернула 1,5 миллиона рублей. Никитина и Камнев дополнительно обвиняются в отмывании денег, полученных преступным путем. Уголовное дело в отношении экс-депутата Александра Малькевича приостановили в связи с тем, что он заключил контракт с Минобороны и ушел на СВО. Сейчас он служит в подразделении «Ахмат-Север».

Итак, гособвинение начало рассмотрение дела с того, что огласило суть претензий к пятерке медиаменеджеров.

- В группе применялись меры конспирации, ее члены общались в мессенджерах с шифрованием – WhatsApp* и Telegram, - сообщила гособвинитель в суде. - Петров и Малькевич должны были подписать соглашение о распространении фондом Камнева контента телеканала «Санкт-Петербург». Замдиректора канала Сыров обеспечивал изготовление договоров и подписание актов приемки. Камнев создавал видимость исполнения обязательств и изготавливал документы. Все держалось на авторитете Никитиной ее должности и личном участии.

В зале был и муж Никитиной - Сергей Кожокар, тоже фигурант громкого дела. Фото: Александр ДЫБИН. Перейти в Фотобанк КП

В обвинении отметили, что по первому контракту фактически было размещено чуть более тысячи публикаций. Тем не менее, контракт был оплачен. По аналогичной схеме был организован второй контракт между телеканалом и фондом «Новое медиа» Камнева. Муж Никитиной Кожокар, по мнению следствия, участвовал в отмывании полученных денег. Вместе с женой и блогером Камневым он совершал финансовые операции, чтобы придать деньгам легальный статус. В этом участвовал созданный Никитиной благотворительный фонд поддержки семьи и детства, которым руководил ее муж. Не менее интересна роль Камнева.

- У блогера был подрядчик, который должен был писать тексты для публикаций и готовить фото на общую сумму в 550 тысяч рублей. При этом фактически подрядчик ничего не делал, а вернул деньги наличными Камневу и Никитиной, - рассказал гособвинитель. – Фонд «Новое медиа» Камнева заключил договор с благотворительным фондом Кожакара и перечислял ежемесячные транши на общую сумму более миллиона рублей. В частности, деньги должны были идти на проект «Детская онкология». Но фактически на благотворительные цели не направлялись.

Сам Камнев признал вину только частично.

- Считаю, что мои действия – это пособничество, мне неправильно дали квалификацию. В отношении отмывания я не признаю вину, в моих действиях не было состава. Обвинение не соответствует действительности. Все поставленные мне задачи в рамках договора были выполнены в полном объеме, в рамках договоров создавался и размещался контент в полном объеме. Акты не являлись фиктивными, туда работа не включалась, потому что туда входили каналы и частные, и федеральные, которые в рамках поставленной задачи нельзя было указывать в отчете, чтобы не допустить утечки. Да и заказчик был против того, чтобы стало известно об этих каналах. Со стороны заказчика вопросов ко мне не было. И никакой преступной группы тоже не было. Никто со мной не делился ни замыслами, ни планами. Петрова я вообще не знал. С Малькевичем виделся один раз, когда подписывали договор, никакой роли каждого медиаменеджера я не знал. Но признаю вину в пособничестве в растрате, я предоставил доступ к счетам своего фонда. Я понимал, что это деньги для других подрядчиков.

Главная обвиняемая по делу внимательно следила за каждым сказанным словом в суде и делала пометки в блокноте. Фото: Александр ДЫБИН. Перейти в Фотобанк КП

А что Никитина? На вопрос судьи, признает ли она вину, Елена попыталась прочитать целый монолог и обиделась, когда ее прервали.

- Я не признаю себя виновной в двух преступлениях в полном объеме. В обвинении указано, что межу каналом и фондом заявлено соглашение с целью хищения, но цель была иная – информировать город о пандемии коронавируса. Никто из нас не обогатился. Деньги шли на то, чтобы объяснить шестимиллионному городу, как действовать в пандемию. Получение налички было необходимо для того, чтобы расплатиться с блогерами за размещение информации. О том, что договоры заключали в нарушение конкурсных процедур я узнала потом.

Адвокат Никитиной не без иронии заметил, что «у каждого из нас есть мессенджеры, но неужели общение там можно называть конспирацией?».

Касаемо других фигурантов – Кожокар вину не признал, Петров – тоже. «КП-Петербург» будет следить за ходом суда.

* мессенджер принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max