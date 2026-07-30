Всего в поисках участвовали около 60 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Волонтеры около недели ищут пенсионерку, пропавшую в лесу под Выборгом. Об этом сообщили в пресс-службе ПСО «ЛизаАлерт».

Перед уходом женщина спрашивала у соседей, где можно собрать ягоды. Ей указали направление - в сторону леса за коттеджной застройкой «Кивеннапа Север». Однако домой она так и не вернулась. Вскоре родственники забили тревогу.

К поискам подключились несколько отрядов: «ЛизаАлерт», «Экстремум» и «Северо-Запад». Поисковая зона оказалась сложной - лес труднопроходимый, много поваленных деревьев, что сильно затрудняет работу.

Ориентировка. Фото: ПСО «ЛизаАлерт»

- Волонтеры уже дважды выезжали на место, всего в поисках участвовали около 60 человек. Камер наблюдения в том районе нет, поэтому установить, в каком именно направлении ушла женщина, невозможно, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе «ЛизаАлерт».

В последний раз ее видели в субботу, но точное время пропажи неизвестно. Бабушка, как считают ее близкие, была в ясном уме. Единственная зацепка - разговор о малиннике.

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