Монете около 1000 лет. Фото: Институт археологии РАН.

Археологи нашли в Великом Новгороде одну из самых ранних древнерусских монет. Это сребреник князя Владимира Святославича, который чеканился с 960 по 1015 годы. Как сообщает пресс-служба Института археологии РАН, находку сделали при раскопках на Софийской стороне. Ученые отмечают, что это третий сребреник князя Владимира, найденный за всю историю исследований в Новгороде.

- Находка имеет большое научное значение. Она расширяет общий ареал распространения древнерусских монет, свидетельствует о ранних контактах Новгорода и Киева, а также дает дополнительную информацию о первых десятилетиях существования Новгорода, очень скупо отраженного в письменных источниках, - говорит советник директора ИА РАН, член-корреспондент РАН Петр Гайдуков.

На одной стороне монеты изображен сидящий князь, правой рукой он держит крест. На другой стороне помещено изображение Иисуса Христа с Евангелием. В древности владелец монеты разрезал ее пополам.

Это одна из трех подобных монет, найденных в Новгороде. Фото: Институт археологии РАН.

Находку сделали на территории, где хотят построить гостиницу. Ученые предполагают, что здесь с конца X века находилась усадьба, которая существовала до XV века. Всего археологи нашли в этом месте более 600 индивидуальных предметов: изделий черного и цветных металлов, кости, янтаря, стекла, камня и глины.

Всего найдено около 800 сребреников Владимира. Их начали чеканить с момента крещения Руси, а за основу бралась византийская монета.

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