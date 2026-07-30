Об угрозе загрязнения воздуха предупредили жителей Ленобласти 30 и 31 июля

В Ленобласти обещают ухудшение погоды. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ленобласти ожидается ухудшение качества воздуха 30 и 31 июля из-за неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). Об этом предупредил Эконадзор Ленинградской области.

- Днем 30 июля и в течение суток 31 июля на территории городских и сельских поселений Ленинградской области ожидаются условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в воздухе, - рассказали в пресс-службе Эконадзора.

Кстати, с марта вступили в силу новые правила, согласно которым предприятия, загрязняющие окружающую среду, должны сокращать выбросы в периоды опасности. Это необходимо для снижения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье людей.

За соблюдением этого требования следят соответствующие органы. Комитет по экологическому надзору утвердил порядок контрольных мероприятий приказом от 28 апреля.

Туман и дымка, которые могут появиться при НМУ, увеличивают концентрацию органических и неорганических веществ в воздухе. Из-за насыщенности цвета они могут показаться аномальными.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max