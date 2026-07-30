«Я не могла уснуть, пока не нашла его»: Девушка с ДЦП помогла незнакомцу из Карелии, а спустя восемь лет стала его женой

Марина и Александр познакомились в 2016 году. Фото: личный архив героев публикации

Еще несколько лет назад трудно было представить, что эти двое однажды будут стоять у алтаря, держась за руки. Марина жила в Пермском крае, Александр - в карельском Суоярви. Казалось, их пути никогда не пересекутся. Но однажды Марина случайно увидела в интернете историю незнакомого мужчины и решила ему помочь.

«Я НЕ СМОГЛА УСНУТЬ»

В декабре 2016 года Марина, у которой с детства ДЦП, переживала непростой период: после окончания юридического колледжа не могла найти работу по специальности. В личной жизни тоже не клеилось.

- Мне казалось, что любви в моей жизни уже не будет. Думала: буду петь, радовать людей, а семью, наверное, так и не создам, - вспоминает она в разговоре с «КП-Петербург».

В тот вечер девушка листала соцсети, как вдруг обратила внимание на публикацию о жителе Карелии Александре Красноокове. Молодой человек остался инвалидом, неудачно нырнув в озеро. Теперь ему требовались деньги на реабилитации.

- Я прочитала его историю, закрыла ноутбук и легла спать, но уснуть уже не смогла. Встала, снова включила компьютер и начала искать тот самый пост, чтобы написать ему: «Здравствуйте. Я Марина. Я вокалистка. Скажите, пожалуйста, вам еще нужна помощь?»

Ради Александра Марина переехала в Крым. Фото: личный архив героев публикации

Ответ пришел почти сразу. Позже Александр признается, что многие обещали помочь, но дальше слов дело обычно не заходило. А Марина стала исключением.

«ТОЛЬКО НЕ ВЛЮБИСЬ В МЕНЯ»

Марина, которая очень любит петь, решила, что будет собирать деньги на реабилитацию Александра, организовывая благотворительные концерты и различные акции. Например, во время поездок к родственникам она записывала свои песни на диски и вместе с дедушкой развозила их покупателям.

- Благодаря Саше я снова поверила в себя, начала больше выступать и окончательно поняла, что сцена - мое место, - признает она.

Собрав нужную сумму, Марина и Саша продолжили общение, но о чувствах никогда не говорили. До того момента, пока об этом не обмолвился Саша.

- Только не влюбись в меня, пожалуйста, - то ли в шутку, то ли всерьез выдал парень.

Марина тогда рассмеялась, ведь она только спустя годы узнала, что Александр говорил искренне.

Сначала Марина помогла Александру собрать деньги на реабилитацию, а после личной встречи пара решила больше не расставаться. Фото: личный архив героев публикации

- Нас разделяли тысячи километров. Но почему-то я продолжала думать о нем каждый день.

Через некоторое время они договорились встретиться в Петербурге, Марина даже купила билет, но поездка внезапно отменилась. Александру назначили реабилитацию, и свидания не случилось.

Тогда Александр пообещал, что они обязательно увидятся весной, и сдержал слово. В мае 2018 года обоих пригласили на программу Андрея Малахова, где они встретились. После съемок Александр взял Марину на руки и понес к выходу.

- Я спросила: «Тебе не страшно? Все же смотрят». А он ответил: «Мне все равно. Мы и так слишком много времени потеряли», - добавила она.

И тогда они оба поняли, что больше расставаться не хотят.

После свадьбы пара обвенчалась. Фото: личный архив героев публикации

«МЕЧТАЕМ О СЫНЕ И ДОЧКЕ»

Позже вместо новой инвалидной коляски, которую Александру хотели подарить Вика Цыганова и ее муж Вадим, он попросил организовать для них совместную поездку в Саки. Там они впервые провели отпуск вместе.

После этого Марина стала приезжать к Александру в Карелию, а затем в Крым, куда он переехал восстанавливать доставшийся от бабушки дом. В 2023 году она окончательно съехались. Этим летом, спустя восемь лет после первого сообщения в соцсетях, они поженились и обвенчались и мечтают о пополнении в семье.

- Больше всего на свете я хочу, чтобы однажды меня кто-то назвал мамой. Мы хотим мальчика и девочку. Но пока живем и наслаждаемся друг другом.

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