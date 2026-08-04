Один человек пострадал. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Угроза атаки БПЛА была объявлена в Петербурге и Ленобласти ночью 4 августа. В итоге загорелся склад, а один человек пострадал. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Атака БПЛА в Ленинградской области 1 августа 2026 года: что произошло

Воздушную опасность в Ленобласти объявили в четыре часа утра, а примерно через час - в Петербурге. Система РСЧС разослала жителям предупреждения: покинуть улицу, укрыться за несущими стенами, не подходить к окнам и не трогать подозрительные предметы.

При этом жители Петербурга и Ленобласти жаловались на проблемы с интернетом с полуночи – работали только «белые списки». Как правило, подобные ограничения вводят на фоне работы ПВО.

Последствия атаки БПЛА в Ленинградской области 1 августа 2026 года

Отбой опасности был дан в половину седьмого утра. За это время силы ПВО сбили 17 украинских дронов. Тем не менее, под удар попал склад в Красном Бору под Тосно, а один человек пострадал. Подробности случившего выясняются.

Ограничения вводили и в аэропорту Пулково – использование воздушного пространства временно приостановили. Рейсы отправляли и принимали только по согласованию, в расписании возникли корректировки. Ограничения также затронули маршруты в Калининград – в аэропорту Храброво тоже возможны изменения.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max