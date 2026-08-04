Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Угроза атаки БПЛА была объявлена в Петербурге и Ленобласти ночью 4 августа. В итоге загорелся склад, а один человек пострадал. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Воздушную опасность в Ленобласти объявили в четыре часа утра, а примерно через час - в Петербурге. Система РСЧС разослала жителям предупреждения: покинуть улицу, укрыться за несущими стенами, не подходить к окнам и не трогать подозрительные предметы.
При этом жители Петербурга и Ленобласти жаловались на проблемы с интернетом с полуночи – работали только «белые списки». Как правило, подобные ограничения вводят на фоне работы ПВО.
Отбой опасности был дан в половину седьмого утра. За это время силы ПВО сбили 17 украинских дронов. Тем не менее, под удар попал склад в Красном Бору под Тосно, а один человек пострадал. Подробности случившего выясняются.
Ограничения вводили и в аэропорту Пулково – использование воздушного пространства временно приостановили. Рейсы отправляли и принимали только по согласованию, в расписании возникли корректировки. Ограничения также затронули маршруты в Калининград – в аэропорту Храброво тоже возможны изменения.
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