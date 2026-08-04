Прохладно и облачно, но без дождей: Синоптик Леус о погоде в Петербурге на 4 августа

Воздух в Северной столице прогреется до +21…+23 градусов. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге 4 августа ожидается переменная облачность, осадков не будет. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

- Это связано с влиянием обширного барического максимума, расположившегося над центральными областями Европейской России, - сообщил синоптик в своем telegram-канале.

Воздух в Северной столице прогреется до +21…+23 градусов, а в Ленинградской области температура поднимется до +19…+24 градусов. Небо будет преимущественно затянуто облаками, но периодически солнечные лучи будут сквозь них пробиваться. Ветер западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, что выше нормы, и будет меняться мало.

В среду также без осадков. Ночью температура опустится до +12…+14, днем прогреется до +23…+25 градусов. Синоптики не прогнозируют значительных изменений в ближайшие дни.

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