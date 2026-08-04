ЗАГСы Петербурга открыли запись на бракосочетание 27.07.2027

Красивые даты традиционно пользуются спросом у молодоженов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Заявления на регистрацию брака 27 июля 2027 года начали принимать в Петербурге с 4 августа. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по делам ЗАГС.

Обычно по вторникам свадьбы проводят только в двух дворцах бракосочетания - на Английской набережной и Фурштатской улице. Ради красивой даты для молодоженов откроют все районные отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания. Подать заявление можно лично или онлайн через «Госуслуги».

- Больше свободных мест даст больше шансов влюбленным соединить судьбы в символичный день, - пояснили в Комитете.

Красивые даты традиционно пользуются спросом у молодоженов. Регистрация будет проходить по мере подачи заявок, количество мест ограничено. Специалисты ЗАГС рекомендуют не откладывать подачу заявления.

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