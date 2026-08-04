Видели в горах у водопада: Джаз-музыкант из Петербурга загадочно пропал в Черногории после концерта группы «Мумий Тролль»

Музыкант Георгий С. загадочно пропал в Черногории. Фото: личная страница в соцсетях

Пять дней шли поиски загадочно пропавшего в Черногории джазового музыканта Георгия С.По сообщениям родных, последний раз 21-летнего парня видели дома в пятницу, 31 июля. Около 16:00 он ушел из дома в городе Бар – должен был пойти на концерт российской группы «Мумий тролль» в Будву (городок на побережье, до него всего 40 км. – Прим.ред.). Но после этого джазмен бесследно исчез.

- Гоша – спокойный парень, он не пил, не был замечен в сомнительных компаниях. В Черногории его семья уже около 10 лет, а раньше жила под Петербургом. Гоша освоился за границей, окончил музыкальное училище в Подгорице, - рассказали «КП-Петербург» знакомые семьи. – В день пропажи он оставил паспорт дома. В соцсети не заходил. На звонки не отвечал. Это очень странно.

Парень попал на камеры видеонаблюдения 31 июля (справа). Фото: личная страница в соцсетях

Со 2 августа россиянина активно искали черногорские волонтеры, добровольцы прочесывали Будву и Бар, в том числе с помощью дронов и даже тепловизоров. К поискам подключились полицейские и спасатели. Проверили все больницы, присмотрели множество камер. Была создана отдельная группа по координации всех поисковиков. Там ежедневно выдвигались новые версии происшествия. В частности, кто-то предположил, что Георгия могли завербовать местные сектанты, которые устраивают «квартирники» и вербуют там юношей и девушек. Но родные быстро отвергли это.

Больше конкретики удалось установить полиции. Оказалось, что парень мог пойти в окрестности поселков в Баре, где находятся популярные пешеходные маршруты, в том числе подъем к водопаду.

Волонтеры исследовали тропы у водопада. Фото: личная страница в соцсетях

- Удалось узнать, что Гоша взял с собой деньги. Парня заметили постояльцы кафе в горной местности. Достоверность показания бабушки оттуда дала возможность запустить поиски именно с этой локации в горах на водопаде, - сообщили «КП-Петербург» волонтеры.

Поисковики не исключают, что парень мог оступиться и упасть – местность там не самая безопасная, особенно ночью. Днем 4 августа по поискам объявили стоп. Отец Георгия ответил редакции, что огласка СМИ больше не требуется, но не стал уточнять, жив или нет его сын.

- Будет информация, я сообщу, - добавил мужчина.

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