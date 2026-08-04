«Все дети района выросли на ее массажах»: Медсестра из Петербурга погибла при атаке БПЛА на пляж под Геленджиком

Медсестра из Ломоносова погибла при атаке БПЛА на Архипо-Осиповку. Фото: личная страница в соцсетях

Число пострадавших при атаке украинских беспилотников на пляж в Архипо-Осиповке под Геленджиком выросло до 58. Количество погибших, по данным оперштаба Краснодарского края, выросло до семи человек. Одной из них оказалась жительница Петербурга Надежда М. Она работала медсестрой в детском поликлиническом отделении №72 в Ломоносове. Трагическую новость сообщили сотрудники медучреждения и подтвердили родственники петербурженки. Жители Ломоносова оставили больше сотни добрых слов в память о Надежде. Горожане называют ее профессионалом своего дела – медсестра делала массаж детям.

- Царствия небесного и соболезнования родным! Надежда Юрьевна была очень хорошим специалистом и замечательным человеком, невероятно красивой, а ее позитив и доброта навсегда останутся в памяти всех, кто ее знал. Это огромная утрата для всех жителей Ломоносова, все дети выросли на ее массажах, - пишут петербуржцы, которые знали медсестру.

По предварительной информации, петербурженка поехала в Геленджик на отдых. Время и место прощания и похорон пока не сообщается.

Добавим, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал атаку ВСУ по Архипо-Осиповке бесчеловечным терактом. По словам главы региона, село не имело никакого отношения к военной инфраструктуре.

Обстановка на пляже под Геленджиком после атаки БПЛА

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