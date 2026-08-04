Более 861 млрд рублей поступило в бюджет Петербурга с начала 2026 года

Собственные доходы Петербурга за семь месяцев составили 840,3 миллиарда рублей. Фото: Ольга ЮШКОВА.

На 1 августа 2026 года в бюджет Петербурга поступило 861,7 миллиарда рублей - это 58,9 процента от годового плана. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года бюджет пополнился на 6,8 процента меньше. Об этом сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников.

- Собственные доходы Петербурга составили 840,3 миллиарда рублей. Из них 583,3 миллиарда рублей - поступления от налога на доходы физических лиц и налога на прибыль организаций (это 69,4 процента от всех собственных доходов), - рассказал вице-губернатор в своем телеграм-канале.

Рост поступлений зафиксирован по всем основным статьям. Так, налог на доходы физических лиц увеличился на 11,6 процента и составил 355,7 миллиарда рублей. Налог на прибыль организаций вырос на 2,6 процента до 227,5 миллиарда рублей. Имущественные налоги увеличились на 27 процентов до 79,5 миллиарда рублей. Доходы от специальных налоговых режимов для малого бизнеса выросли на 4,7 процента и составили 65,7 миллиарда рублей.

Расходы бюджета в январе–июле 2026 года составили 850,3 миллиарда рублей, что на 101,4 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Уровень исполнения расходов - 51,5 процентов.

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