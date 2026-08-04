«Морской фасад» готов запустить рейсы в Калининград раз в неделю

Смольный заявил о готовности "Морского фасада" к запуску рейсов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пассажирский порт «Морской фасад» подал признаки жизни. Новый вокзал на намывных территориях для круизных кораблей построили несколько лет назад на замену старому, расположенному возле пространства «Севкабель Порт», однако полноценно заработать объект не смог. Сначала морские круизы за границу остановила пандемия коронавируса, а потом санкции. Последнее время объект используется скорее как место стоянки, но все может измениться. В Смольном «КП-Петербург» сообщили, что прорабатывается проект запуска пассажирской линии между Северной столицей и Калининградом.

- Инфраструктура пассажирского порта Санкт-Петербурга «Морской фасад» полностью готова к приему пассажиров и не потребует дополнительных инвестиций города на модернизацию, - прокомментировали «КП-Петербург» в Комитете по транспорту. - Текущие мощности одного терминала позволяют комфортно обслуживать до 3 тысяч человек единовременно, а проектная пропускная способность паромного направления составляет до 400 тысяч человек в год.

В порту все готово, необходимая инфраструктура присутствует. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В правительстве Петербурга осторожно говорят об одном рейсе в неделю, который может перевезти до 2,5 тысячи пассажиров. Если такая линия заработает, то годовой поток пассажиров может составить около 240 тысяч человек.

- С точки зрения логистики более эффективным будет использование судов умеренных параметров, - отметили в Смольном. - Окончательные параметры проекта будут определены по итогам совместного расчета финансово-экономической модели с Министерством транспорта России и правительством Калининградской области.

При этом в Смольном отметили, что федеральный центр может выделить льготное финансирование перевозчикам на обновление флота, однако приоритетом является именно грузовое сообщение, что не исключает наличия на линии грузопассажирских судов для перевозки туристов.

Пока что "Морской фасад" пустует. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По мнению вице-президента альянса турагентств России Александра Мкртчяна, линия будет интересна скорее бизнесу и для бытовых поездок. Для туристов суточный круиз по Балтике - удовольствие сомнительное.

- С точки зрения туризма интерес к подобному проекту будет нулевой. О такой линии говорят уже 20 лет, - напоминает эксперт. - Она интересна только для перевозки автомобилей. Если вы турист, что мешает вам прилететь в аэропорт Храброво, взять в прокат машину и покататься по Калининградской области? Причем в Калининград есть самолеты из многих городов. Нет смысла ехать на авто до Петербурга, а потом морем везти свою машину в Калининград. Да и жителям города на Неве это будет малоинтересно: из Северной столицы в Храброво летает по десять рейсов в день. Полтора часа - и ты на месте.

Отметим, подобная линия уже работает между Усть-Лугой и Калининградом, но используют ее, скорее, для доставки товаров.

Приценись!

Переместить легковой автомобиль из Усть-Луги до Калининграда стоит 53 тысячи рублей, плюс нужно будет оплатить каюту - это порядка 7 тысяч рублей с человека. Зато в такую поездку проще взять питомца, чем везти его самолетом.

Цены на перелеты из Северной столицы в Калининград плавают от 2600 до 11 тысяч рублей.

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