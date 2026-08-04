Оборот организаций Петербурга вырос до 17,7 трлн рублей за семь месяцев 2026 года

Наибольший вклад в общий оборот внесли организации торговли, обрабатывающей промышленности и транспортировки и хранения. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Оборот организаций Петербурга вырос до 17,7 триллиона рублей за семь месяцев 2026 года. Такие данные предоставил Петростат. Оборот увеличился на 7,7 процента по сравнению с прошлым годом. Наибольший вклад в общий оборот внесли организации торговли (56,5 процентов), обрабатывающей промышленности (16,3 процента) и транспортировки и хранения (7,7 процента).

Губернатор Александр Беглов отметил устойчивый рост экономики города по ключевым направлениям.

- Среди предприятий обрабатывающей промышленности выделяются производители деревообрабатывающей продукции, увеличившие выпуск в 1,7 раза, а также производители мебели и автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, рост которых составил 1,6 раза, - рассказал Беглов.

Высокие темпы роста также демонстрируют гостиницы и предприятия общественного питания (прирост составил 34,9 процента), строительные организации (рост на 29,4 процента), а также сектор телекоммуникаций (рост на 13,8 процента). Объем строительных работ за первое полугодие достиг 266,1 миллиарда рублей.

Оборот розничной торговли вырос на 9,3 процента и составил 1789,1 миллиарда рублей. Реальная начисленная заработная плата увеличилась на 105,1 процента, а среднемесячная заработная плата достигла 128 192 рублей.

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