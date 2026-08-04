Горячую линию и штаб помощи для селлеров Wildberries запустили в Ленобласти

Ведутся переговоры с крупнейшими банками о совместных программах поддержки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Ленобласти для помощи продавцам, которые пострадали от ситуации на Wildberries, запущена горячая линия и создан оперативный штаб. Звонить можно по телефону 8-800-302-0-813. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

На первом заседании штаба правительство Ленобласти обсудило схемы взаимодействия с Wildberries и координацию действий региона и маркетплейса. Цель - обеспечить понимание каждым пострадавшим предпринимателем алгоритма действий.

Параллельно с работой горячей линии осуществляется финансовая поддержка. Из уставного капитала региональной микрокредитной компании выделено 100 миллионов рублей на льготные займы для пополнения оборотных средств и восстановления товарных позиций.

- Предусмотрели и случаи, когда у пострадавших недостаточно обеспечения: до 30 процентов сделки будут обеспечены поручительством региональной гарантийной организации, - рассказал Александр Дрозденко.

Ведутся переговоры с крупнейшими банками о совместных программах поддержки.

Областные структуры уже начали предоставлять кредитные каникулы - отсрочку на шесть месяцев для тех, кто ранее брал займы.

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