Прижизненное издание Гоголя из Петербурга продают за 3,5 млн рублей на аукционе

Стоимость лота составляет 3,5 миллиона рублей. Фото: litfund.ru

Аукционный дом «Литфонд» предлагает к покупке прижизненное издание Николая Гоголя - второе издание цикла повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки», выпущенное в Петербурге в 1836 году. Стоимость лота составляет 3,5 миллиона рублей.

Книга имеет богатую историю и ранее принадлежала литературоведу и историку литературы Александру Корнилиевичу Бороздину. В 1920-х годах издание можно было приобрести в магазине «Антиквариат» в Петербурге.

- В первой части авантитул и титульный лист отделены от блока, крепление некоторых страниц ослаблено. Во второй части страницы 9–12 отделены и сильно потрёпаны, нижний угол страниц 41-42 утрачен (текст не повреждкн), на страницах 107–110 есть кляксы, - сказано на сайте «Литфонда».

Второе издание книги получило положительные отзывы от Александра Пушкина. Оба издания пользовались популярностью и со временем стали библиографической редкостью.

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