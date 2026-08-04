Капремонт помещений в университете имени Лесгафта обойдется Петербургу в 85,6 млн рублей

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 24 августа 2026 года. Фото: https://vk.ru/ngu_lesgafta

В Петербурге стартовал конкурс на проведение капремонта помещений Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта. Начальная цена контракта составляет 85 638 944,10 рубля. Об этом стало известно на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит отремонтировать 13 объектов университета, расположенных по адресам: набережная реки Мойки, д. 108 (литера А и Б), и улица Декабристов, д. 35 (литера А, Г, Е). В список входят учебные корпуса, нежилые здания, помещения научно-практического центра адаптивной физической культуры, кафедры теории и методики водно-моторного и парусного спорта, а также напольные покрытия на 2-м, 3-м и 4-м этажах главного здания Федерального тренировочного центра.

Основные требования к подрядчику: использование современных строительных материалов, организация трехстадийной фотофиксации процесса, ведение журналов производства работ, обеспечение вывоза строительного мусора лицензированными перевозчиками.

- Заявки на участие в конкурсе принимаются до 24 августа 2026 года. Итоги тендера планируется подвести 25 августа. Все работы по контракту должны быть завершены не позднее 20 декабря 2026 года, - сказано на сайте госзакупок.

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