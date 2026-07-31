Дрозденко объяснил, почему Ладога обмелела почти на метр, и призвал не паниковать

У озера есть периоды полноводья и маловодья - естественные циклы, длящиеся десятилетиями. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Уровень воды в Ладожском озере примерно на 90 сантиметров ниже среднемноголетних значений. В соцсетях уже начали бить тревогу, но губернатор Ленобласти Александр Дрозденко призвал не паниковать. Ладога - живой природный организм, который живет по своим законам.

- У озера есть периоды полноводья и маловодья - естественные циклы, длящиеся десятилетиями. Такое уже случалось в 1940 году, когда уровень упал почти на два метра. Повторялось в 1942-м, 1973-м, 2003-м. И каждый раз озеро восстанавливалось, - написал Дрозденко в своих соцсетях.

Причина нынешнего спада простая: две малоснежные зимы подряд - меньше талой воды попало в озеро. Крупные притоки - Онежское озеро, Сайма, Ильмень - тоже ниже нормы. Это не катастрофа, а обычный гидрологический цикл.

Для жителей и экосистемы угрозы нет. Однако владельцам маломерных судов стоит быть внимательными - на мелководье легко сесть на мель. С наступлением осени, когда сток по Неве уменьшится, уровень начнет постепенно возвращаться к норме.

Губернатор также напомнил о важности сохранения экосистемы Ладоги. Регион борется за федеральный проект «Чистая Ладога», который войдет в нацпроект «Экологическое благополучие».

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