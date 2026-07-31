Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество31 июля 2026 6:48

Дрозденко объяснил, почему Ладога обмелела почти на метр, и призвал не паниковать

Дрозденко: Ладога обмелела почти на метр по естественным причинам
Регина МАРИНЕЦ
У озера есть периоды полноводья и маловодья - естественные циклы, длящиеся десятилетиями.

У озера есть периоды полноводья и маловодья - естественные циклы, длящиеся десятилетиями.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Уровень воды в Ладожском озере примерно на 90 сантиметров ниже среднемноголетних значений. В соцсетях уже начали бить тревогу, но губернатор Ленобласти Александр Дрозденко призвал не паниковать. Ладога - живой природный организм, который живет по своим законам.

- У озера есть периоды полноводья и маловодья - естественные циклы, длящиеся десятилетиями. Такое уже случалось в 1940 году, когда уровень упал почти на два метра. Повторялось в 1942-м, 1973-м, 2003-м. И каждый раз озеро восстанавливалось, - написал Дрозденко в своих соцсетях.

Причина нынешнего спада простая: две малоснежные зимы подряд - меньше талой воды попало в озеро. Крупные притоки - Онежское озеро, Сайма, Ильмень - тоже ниже нормы. Это не катастрофа, а обычный гидрологический цикл.

Для жителей и экосистемы угрозы нет. Однако владельцам маломерных судов стоит быть внимательными - на мелководье легко сесть на мель. С наступлением осени, когда сток по Неве уменьшится, уровень начнет постепенно возвращаться к норме.

Губернатор также напомнил о важности сохранения экосистемы Ладоги. Регион борется за федеральный проект «Чистая Ладога», который войдет в нацпроект «Экологическое благополучие».

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max